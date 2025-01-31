閱讀數學／九元聯立方程機器（下）

上週我們介紹了麻省理工學院的土木系教授John Wilbur，花了一年時間打造出名為「機器愛因斯坦 (Robot-Einstein) 」的數學機器，重達1噸。能把原本手算要花兩年才能算完的方程式，大幅縮短到半天。運算速率提升了約1500倍。它就是那個時代的最新一代GPU，大幅提升計算速度，帶動相關領域的發展。

但為什麼我們現在，似乎不多人聽過機器愛因斯坦呢？原來，那是個計算科技高速進步的時代。2年後，就有人嘗試用真空管製作計算機；不到10年，被公認是第一台的電腦 ENIAC 問世，效率更是大幅提升。機器愛因斯坦的黃金時代一閃即過，慢慢被塵封，甚至某一天起，就這麼無聲無息地消失在 MIT 的走廊。完全沒有人知道，它到底去哪裡了？

▍轉生到日本

然而，就在差不多的時間點，東京帝國大學航空所的佐々木達治郎博士打造出了一台幾乎一模一樣的機器愛因斯坦，在二戰期間幫助日本進行相關的計算工作。但資料不足，也沒有人知道這台機器是怎麼被發明。

它彷彿就像是某一天在 MIT 消失，然後轉生到了一萬公里的東京。1962年，日製的機器愛因斯坦被移交到日本國立科學博館。2001年，館方籌備計算相關的特展，意外發現這台機器和 Wilbur 的關係，特地寫信給 Wilbur 後代。邀請他們來東京觀展。昔日的小男孩 Wilbur Jr.，如今已經成了爺爺，帶著孫子一起來看展覽。

​65年前的耶誕夜，老爸給了他一夜限定的禮物。誰能想到，當年的玩具如今成了東洋博物館珍貴的展品。站在機器前，他們完全不知道，在那個沒有網路、通信不發達的年代，這段橫跨太平洋的科技轉生是如何發生的？

也許，是某個在美國留學的日本學生偶然讀到 Wilbur 的論文；又或許，是一群日本研究員無數個夜晚蹲在MIT的走廊，細心研究機器的每一個細節。他們冒著風險，將資料從當時是敵對的美國攜出，飄洋過海帶回日本，最終複製出這台精密的機器。

這一切，依然是未解之謎。