快訊

黑鷹爆偏離限制高度61公尺 美航空模範生打破連15年無重大事故紀錄

倍速追劇、房間太冷都NG！三壞習慣恐使大腦老化 放空很重要

科學人／防曬觀念更新！RNA才是造成曬傷元凶 損傷後導致細胞死亡

科學人／ 文‧郭毓璞
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

你是否對去年屢屢創下高溫紀錄的夏天記憶猶新，尤其是在戶外活動沒做好防曬，結果因曬傷讓自己變得紅通通，好像一隻煮熟的蝦子？科學界長久以來一直認為曬傷是因為因為紫外線對皮膚細胞中的DNA造成損害，導致細胞死亡和發炎。但是，最近卻有個科學研究丟出了一個震撼彈：造成曬傷的元凶可能不是DNA，而是比較低調的RNA！

RNA是什麼？讓我們先來快速充個電

在深入了解這個新發現之前，先讓我們簡單複習一下生物課本。DNA就像是細胞的「藍圖」，負責儲存我們所有的遺傳訊息。而RNA則負責將DNA的訊息傳遞到細胞核之外，進行各種基因調控並製造蛋白質。RNA中研究最透徹的是信使RNA（messenger RNA, mRNA），顧名思義它就像是「郵差」，負責把DNA轉錄出來的訊息送到核糖體（ribosomes）這個「工廠」，讓核糖體生產蛋白質。簡單來說，DNA是老闆，mRNA是總經理，核糖體是工人，它們得一環接一環合作才蓋得好房子（細胞）。

紫外線造成一連串壓力反應導致細胞死亡

這項顛覆性的研究，是由丹麥哥本哈根大學和新加坡南洋理工大學的科學家共同完成，並發表在頂尖期刊《分子細胞》（Molecular Cell）上。研究指出，當皮膚暴露在紫外線下時，首先受到損害的並不是DNA，而是RNA！更精確地說，受到損傷的就是mRNA。當mRNA受損後，會觸發細胞內的「核糖毒性壓力反應」（ribotoxic stress response）。這個反應就像是細胞內的警報系統，會啟動一連串的連鎖反應，導致皮膚發炎、細胞死亡，這就是讓我們叫苦連天的曬傷。

在這個實驗中，研究人員首先同步觀察了小鼠和人類的皮膚細胞，結果發現兩者對紫外線的反應竟然驚人地一致。研究人員深入研究發現，當mRNA因紫外線而受損時，會觸發核糖體產生反應，而這個過程是由一種叫做ZAK-alpha的蛋白質所控制。 ZAK-alpha就像是「核糖毒性壓力反應」這個警報系統的總指揮，一旦發現有mRNA受損，就會發出命令呼喚免疫細胞展開肅清，最終造成細胞發炎和死亡。

為了進一步確認ZAK-alpha的重要性，研究人員在小鼠身上動了點手腳，他們把小鼠的ZAK基因給剔除。結果發現，這些沒有ZAK基因的小鼠，即使暴露在紫外線下，也不會出現發炎和細胞死亡的反應，也就是不會有曬傷反映。這證實了ZAK-alpha在曬傷反應中扮演著舉足輕重的角色。簡單來說，沒有ZAK-alpha這個總指揮，細胞和免疫系統就不知道該如何對紫外線做出反應，就像一群沒接到指令的士兵，只能呆呆地站著。

科學界的典範轉移，教科書必須改寫

這項研究的共同作者之一，哥本哈根大學細胞與分子醫學系的助理教授溫德（Anna Constance Vind）表示：「過往教科書上說，曬傷會損害DNA，導致細胞死亡和發炎。但在這項研究中，我們驚訝地發現，導致曬傷急性反應的是RNA損傷，而不是DNA損傷。」她還提到，過去科學家認為RNA沒有DNA重要，因為只在細胞中短暫停留的RNA損傷不會導致永久性的基因突變。但事實證明，RNA在皮膚對紫外線的壓力反應中，扮演著更為關鍵的角色。

另一位論文作者，同為哥本哈根大學細胞與分子醫學系的貝克─詹森教授（Simon Bekker-Jensen）指出：「RNA損傷後，細胞對此做出反應，這才是導致細胞死亡的真正原因。」這項研究結果澈底顛覆了我們過去對曬傷的認知，堪稱是一次科學界的「典範轉移」（paradigm shift）。「現在顯然我們需要重寫教科書，這將影響未來對紫外線輻射對皮膚影響的研究」貝克─詹森總結道。

南洋理工大學李光前醫學院的助理教授鍾博士（Franklin Zhong）則表示，了解皮膚細胞對紫外線損傷的反應，有助於開發出治療慢性皮膚病的創新方法。

這項研究不僅揭示了曬傷的真正成因，還為我們提供了新的防曬觀念。未來，我們可能會開發出針對RNA損傷的防曬產品或治療方法，讓炎炎夏日去海邊玩耍曬太陽一整天也不再成為負擔。

資料來源：

1. Vind, A. C., Wu, Z., Firdaus, M. J., et al. (2024). The ribotoxic stress response drives acute inflammation, cell death, and epidermal thickening in UV-irradiated skin in vivo. Molecular cell, 84(24), 4774-4789.doi: 10.1016/j.molcel.2024.10.044

2. Textbooks need to be rewritten: RNA, not DNA, is the main cause of acute sunburn

3. Rewriting Textbooks: RNA, Not DNA, Is the True Culprit Behind Sunburns

4. Main cause of sunburn is finally identified, and it's time to rewrite the textbooks

延伸閱讀

（本文出自2025.01.24《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）

DNA 科學人雜誌 紫外線 防曬

延伸閱讀

科學人／不只海平面上升…南極冰融恐促火山噴發 連鎖效應怎發生？

科學人／深入北極！台科學家揭極地研究故事 冰川下意外發現「台灣杉」

科學人／搬家具總是卡角落？數學家找出「移動沙發問題」最佳解

科學人／生成式AI對產業有何影響？企業如何導入？ MIT主任解惑

相關新聞

閱讀數學／九元聯立方程機器（下）

上週我們介紹了麻省理工學院的土木系教授John Wilbur，花了一年時間打造出名為...

國際小學堂／美國與巴拿馬運河 百年恩怨

美國總統川普上任前，拒絕排除以軍事力量收回巴拿馬運河。他指控通行該運河的美國船隻遭收取過高費用，還不實指稱巴拿馬容許中國...

科學人／防曬觀念更新！RNA才是造成曬傷元凶 損傷後導致細胞死亡

曬傷不僅難看又疼痛難當，相信誰都不喜歡。最新的科學研究不僅顛覆了科學界長久以來的認知，更可能能幫助我們設計出更有效防曬的防曬產品...

新聞中的公民與社會／漲聲響起！ 板橋名店「小潘蛋糕坊」全面調漲

漲聲響起！位於新北板橋的人氣名店「小潘蛋糕坊」預告，將於2月6日調整全面產品價格...

復刻年味》法國太太Zofia：過節的重點是和誰過 可貴的是親人團聚的幸福感

年節思鄉的心情躁動，遠嫁法國的Zofia透過「儀式感」，解鄉愁的同時，也傳承台灣的文化給兩個孩子。對她來說，儀式感不只是節日的形式，更是一種精神上的寄託。

紐時賞析／川普若兌現關稅威脅 加拿大將採取數十億美元報復措施

The Canadian government is preparing billions of dollars in ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。