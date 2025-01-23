新聞中的公民與社會／漲聲響起！ 板橋名店「小潘蛋糕坊」全面調漲

一、時事掃描

二、命題趨勢

農曆春節是送禮的好時機，各種春節禮盒應景上市，供消費者做多元選擇。然而當知名店家宣告全面漲價時，國人是否買單？可從108課綱社會領域兩條目：「單一廠商漲價與所有廠商聯合漲價之效果有何不同？」「為什麼政府需要關心廠商的聯合漲價？」進行探討。

三、牛刀小試

鳳梨酥為國人喜愛品嘗與餽贈親友的糕點，不僅麵包店有販售，更出現許多鳳梨酥專賣店、觀光工廠等，因此鳳梨酥市場具高競爭性。北部某知名鳳梨酥店宣布從2025將全面漲價，這是店家連續第4年漲價；從單一廠商漲價來看此知名鳳梨酥店，效果最可能為何者？

(A)在自由競爭市場，知名店家具有壟斷市場之能力，故能增加收入

(B)知名店家是行業領頭羊，可聯合其他店家漲價以追求福祉最大化

(C)知名店家不一定能增加收入，因為消費者可能選擇其他店家購買

(D)由於鳳梨酥的產品替代性很小，因此知名店家能主導鳳梨酥價格

答案：C

解析：單一廠商漲價不一定能增加收入，因為消費者會選擇其他廠商或替代產品，反而使該廠商銷售量減少。當產品的替代性很小、廠商具有獨立掌控價格的地位、廠商以聯合漲價共同牟利的情況下，比較容易出現廠商任意漲價的現象。

四、歷屆試題

某地區網路服務市場原本共有6家廠商，今年經併購後減少為4家。在不考慮其他條件下，前述變動對該地區廠商聯合漲價難易度的影響，下列哪項分析最合理？(2023分科)

(A)因彼此競爭激烈，消費者容易找到替代品，提升聯合漲價的難度

(B)因網路使用便利性提高，吸引更多人使用，提升聯合漲價的難度

(C)用戶共享網路服務，使廠商營運成本降低，更容易形成聯合漲價

(D)競爭家數減少，廠商為了獲取更高的利潤，更容易形成聯合漲價

答案：D