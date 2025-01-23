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國中數學／輕鬆看懂成績 累積次數圖讓分析更簡單

聯合新聞網／ 力宇教育

模擬考成績公布後，想知道班級成績的分布狀況嗎？「累積次數折線圖」是一個快速理解數據的好工具，透過它，能幫助你找到位置並看出班級成績趨勢！

下圖是甲班（紅線）、乙班（綠線）和丙班（藍線）的考試成績折線圖，透過折線圖我們可以看到：

・甲班：80分以上有15人，60分以下有30人，班級成績差異較大。

・乙班：折線呈穩定上升，分數段之間人數差距小，成績分布較平均。

・丙班：低分段人數多，僅5人及格（60分以上），顯示多數學生的分數偏低。

累積次數的觀察重點：

・線段變陡：表示該分數段人數較多。

・高分段快速增加：顯示高分學生較多（如甲班）。

・平緩折線：代表成績分布均勻（如乙班）。

累積次數折線圖直觀又實用，不僅能找出你的排名，還能揭示班級成績特色。想學會更多數據分析技巧，解讀成績分布嗎？力宇教育的李熙老師將在影片中教你如何解讀累積次數折線圖，讓統計學習變得簡單有趣！

延伸資訊

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【力宇教育】

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