復刻年味》法國太太Zofia：過節的重點是和誰過 可貴的是親人團聚的幸福感

「此心安處是吾鄉」，出自蘇軾寫的《定風波》；只要心安定了，就能找到歸屬感。

80年次的Zofia定居法國超過十年，在臉書開設粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」，記錄她和先生啾登、7歲兒子Arnaud和5歲女兒Emma的生活日常，分享台、法的生活和文化差異，以及育兒經，吸引許多忠實的粉絲。

Zofia住在法國北部第一大城市Lille（里爾）附近的城鎮Lens（朗斯），羅浮宮分館就位於這裡。而她的工作正是在羅浮宮分館、擔任接待人員。

台灣到法國朗斯的距離有多遠？將近9800公里，搭飛機得花上一整天時間。十年前，Zofia在一句法文都不會說的情況下，為愛走天涯，很多人都說她「憨膽」。

有了自己的家，找到歸屬感

頭幾年，她的內心始終擺盪在思鄉與適應之間；尤其是過年過節時，對台灣總有深深的思念。2015年第一次離家過年，還在念語言學校的她，坐在往學校的火車上，看著家裡傳來的圍爐照片，忍不住哭了。

她曾在婆婆家住一年半，雖然啾登很貼心、支持她適應當地生活，但她心中仍有一種孤單感。晚上全家看肥皂劇、笑聲連連，她卻聽不懂大家的笑點，「為什麼我在這裡？為什麼我不在台灣陪我媽看鄉土劇？」

後來他們搬出去租房子，然後再買房。她說：「啾登先給我一個家，我們才組成一個家。」這個家從兩個人到三個人，再到四個人。「我很努力地融入這裡，他也很支持我，讓我有歸屬感和安全感。」

人在異鄉，廚藝飛速成長

朗斯是一個大約3萬多人的城鎮，連Zofia在內只有2個台灣人。所謂「月是故鄉明」，對台灣和家人的牽掛，始終縈繞在她心頭。

Zofia猶記得，以前過年會回鄉下的阿婆家，街頭巷尾貼滿紅色的春聯，處處洋溢濃濃的喜慶味道。除夕夜，全家族圍爐，桌上擺滿豐盛的年菜，伴隨著遠處傳來噼啪作響的鞭炮聲，大人小孩一起守歲至深夜。這些畫面深刻在她的心中，是美好的成長記憶。

記憶中的味道，猶如一根牽動思鄉之情的細線。在異鄉，如果想念台灣的味道，就只能靠自己摸索，上網找食譜、參考別人的做法。

Zofia原本是十指不沾陽春水，完全不下廚的。來到法國，經歷幾年磨練，廚藝變得精湛，各種台式料理如牛肉麵、葱油餅、珍珠奶茶，都難不倒她。她笑說：「很多人定居國外，進步最大的不是語言，而是廚藝。」

啾登曾在台灣生活兩年半，愛吃火鍋和牛肉麵。2012年兩人初識時，他是交換學生；他大氣地跟Zofia說：「我沒辦法給妳想吃的台灣菜，但我可以給妳一個設備完善的廚房。」不管她想買什麼廚房器具設備，全部都說好。

過年必做蘿蔔糕，努力復刻味道

有時受限於食材和醬料，在異鄉，想要「復刻」家的味道，並不容易。像她愛吃的佛跳牆，不是有些食材找不到，不然就是太貴，實在沒法做出來。

每逢過年，Zofia必做的菜色之一是蘿蔔糕。在台灣做蘿蔔糕並不難，把蘿蔔「礤簽」（刨絲），將水和在來米粉、拌成粉漿，蒸過就好。在朗斯，找不到在來米、也沒有在來米粉，而且，所產的白蘿蔔是細長型、不像台灣是圓圓胖胖的，因為沒什麼水分，做出來的蘿蔔糕很澀。

幾經摸索、試過不同的米後，她找到變通的方法。用米粒細長、水分較少的泰國米，泡一晚上的水，隔天再打成米漿，還要炒料，十分費工。她苦笑：「沒辦法，這裡沒有在來米粉啊。」

創造年味，也傳承文化

年節思鄉的心情躁動，Zofia用自己的方式，透過「儀式感」，解鄉愁的同時，也傳承台灣的文化給兩個孩子。

很多朋友很好奇，她要忙工作和家庭，怎麼還有力氣「搞」這些有的沒的？「日子每天周而復始，儀式感可以為生活帶來火花和動力啊。」

對她來說，儀式感不只是節日的形式，更是一種精神上的寄託。國外沒有「年味」，就想辦法自己創造。年前在家裡貼上紅色節日裝飾，門框上貼春聯。一家4口應景地穿上紅色衣服，營造出濃濃的喜慶氛圍，驅散了法國冬日的寒冷。

有一次農曆年前周末，Zofia要上班。啾登知道愈接近過年，她會格外想家，主動開車一小時、去亞洲超市買年節裝飾，讓她很感動。「以前在台灣，覺得紅通通的裝飾很俗氣，飄洋過海後反而睹物思『鄉』。」

去年Zofia興致高昂，分別邀請台灣和中國朋友，辦了兩場「年菜趴」。桌上擺滿一道道精心烹製的料理，有「年年有餘」的魚料理、蒜蓉粉絲、焗烤扇貝等；她也會給兩個孩子紅包，也送刮刮樂的紅包給朋友，賓主盡歡，迎接新年的到來。

在法國複製台灣傳統節日，需要費心又費力。Zofia堅持兩邊的節慶都要過，希望孩子熟悉兩邊的文化。她很推薦一本繪本《台灣，媽媽的家》，書裡用法文和中文介紹了台灣的文化、生活和飲食，如台灣黑熊、台灣茶、過年和紅包、拜拜等。

年前家裡掛上紅色裝飾品，洋溢濃濃的喜慶氛圍

與親人團聚的幸福感

歲月荏苒，過年過節的重點從來不是怎麼過或是在哪裡過，而是和誰一起過；與親人團聚的幸福感，才是最令人珍惜的。

夫妻倆有共識，盡量一年半回台灣一次，一次夏天、一次農曆年，讓孩子分別能夠體驗台灣冬天的過年和夏天的暑假。

2023年，爸媽特別飛到法國過年。今年換一家四口回台灣過年，啾登早早用手機APP、倒數回台時間，兩人引頸期待；回家的路，就在心裡！

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文章授權轉載自《未來Family》