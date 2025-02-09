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寫作教室／寫作非一蹴可幾…先求有、再求好！

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 蔡明萱／撰寫
示意圖／ingimage
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你是否曾經對著空白的紙張或螢幕，腦袋裡雖然有想法，但卻不知道該怎麼開始？許多人總想一開始就寫出完美的文章，結果反而讓自己陷入困境。只要一提到寫作，就會感到壓力，擔心自己寫得不好，害怕文章不夠精彩。然而寫作並不是一開始就要追求完美，而是要先勇敢地開始，慢慢地改進。

就像畫畫一樣，畫家不會直接在畫布上完成一幅傑作，他們會先畫出大概的輪廓，然後逐步添加細節。寫作也是如此，初稿只是你的創作基礎，重點在於開始行動，而不是完美。寫作和其他技能一樣，是可以通過練習不斷提升的。今天，我想和大家聊聊寫作的心態和方法，幫助你輕鬆踏出第一步。

先求有：突破空白的恐懼

寫作的第一步，是先讓內容「有」出現。不管是片段的想法、簡短的句子，甚至只是幾個關鍵詞，都可以先寫下來。許多同學在寫作時，總是糾結於每一句話是否完美，結果往往卡在第一段，寫不下去。其實，文章初稿並不需要完美，不需擔心邏輯，也不用考慮文法正確與否，這都沒有關係。寫作的初衷是將你的想法呈現出來，讓自己有素材可以進一步修改和完善。當文字累積起來，你會發現，原來寫作的空白已經被填滿。

至於要如何如何輕鬆下筆呢？可以先從感興趣的話題入手，或者自身經驗，這樣寫起來會輕鬆許多。例如，可以寫你最近經歷的一件事、讓你印象深刻的課堂內容，或你對某件事情的想法。當主題是你感興趣的或者是親身經歷過的，靈感就會自然而然地湧現。

再求好：逐步雕琢細節

有了初稿後，就可以進入修改的階段。這時候，你可以調整文章的結構，完善句子的表達，增添生動的細節。修改不是一次完成的，甚至可以分幾個階段進行，比如先理清思路，再美化語言。慢慢地，一篇完整且優美的文章就會誕生。別擔心修改花時間，因為每一次修改都讓你更接近成功

寫作不是一蹴可幾的事情，而是循序漸進的過程。記住，先求有，再求好，讓每一次的練習都成為進步的階梯！

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