快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

圖表看時事／四接環評過初審 圖解正反方意見、全台天然氣接收站布局

聯合新聞網／ 記者李柏澔葉冠妤游明煌林海／連線報導
環境部昨召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）第六次環評初審，歷經近九小時馬拉松會議後投票，最終以九比一壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。記者胡經周／攝影
環境部昨召開台電協和電廠更新改建計畫（四接）第六次環評初審，歷經近九小時馬拉松會議後投票，最終以九比一壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。記者胡經周／攝影

台電協和電廠更新改建計畫（四接）昨召開第六次環評初審，然而反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入閉門會議，在近九小時馬拉松會議後，十名環評委員經投票，最終以九比一壓倒性票數，決議以「建議通過」及「不同意開發」，兩案併陳送環評大會審查。

由於環評大會委員組成，官方占優勢，外界也認為此舉形同「保送」四接環評過關。

環團：不信環境部非小弟

對此，守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，環境部長彭啓明日前說四接環評將秉持專業審查和擴大參與，讓小組燃起一絲希望，相信有機會充分討論，但昨天疑慮未好好討論、就達成倉促送大會的結論，無法再相信環境部不是經濟部的小弟。

彭啓明表示，投票前，出席的十位委員均表示資訊已經足夠判斷，至於沒辦法釐清的部分，會請台電多進行社會溝通並補正，四接案究竟過與不過，環委會在大會中以專業做出最後決議。

四接環評初審昨天上午在環境部登場，守護外木山行動小組號召民眾站出來反四接填海造陸，多個環團也到場力挺；台電、經濟部則是在會前大動作動員工商界、里長「挺四接」，光是登記發言民眾就多達五十五人，正反雙方對決。

四接爭議點 製表／生活文教中心
四接爭議點 製表／生活文教中心

謝國樑：以最高標準監督

基隆市長謝國樑也親自出席會議，強調市府立場絕不能讓基隆市民的生命財產安全受威脅，基隆港與市區緊鄰，且具有一定程度的軍事戰略意義，協和發電廠改建應絕對避免設置高風險設施，市府將以最高標準監督。台電董事長曾文生也親自出席坐鎮，力爭四接環評初審過關。

近九小時的審議中，發言民眾在天然氣接收站對國安、操船安全等許多議題上的疑慮未消，也質疑很多有關天然氣有助減排的研究，背後都是石化業者贊助，難以服人；此外，反方推派委員、中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫因有其他行程未能與會，現場民眾認為不應再繼續審查，要求全案延後再審。

七、八名基隆在地里長出席會議，表達支持協和電廠改建，強調以氣換煤、穩定供電更能促進產業發展，爭取高科技產業進駐基隆。

會議火藥味濃投票表決

當環評會議進入最後的閉門會議階段，監督施政聯盟召集人陳椒華認為很多問題都沒有被回答，要求開發單位須具體說明，但當環評委員建議將問題說明、台電一次性回覆時，陳椒華拒絕該提議，環委也不滿議程受干擾，現場火藥味一度濃厚。

由於議程無法按照程序進行下去，經委員提案並經委員附議採甲（補正再審）、乙（建議通過環境影響評估審查、建議認定不應開發）兩案進行投票表決，最終以一比九票數贊成採乙案，兩案併陳送環評大會審查。

環評大會 先等台電送件

環境部表示，台電須在四月卅日前，針對昨天委員、專家學者及相關機關等所提意見以書面答覆送到環境部，大會時間等台電送件後才會開始安排。

曾文生會後受訪時說，將針對環評委員關心議題繼續補強說明，爭取環評大會支持。他也坦言，時間的消耗對台電來講是很大的壓力。謝國樑說，希望台電可以重新提送審查。

台電 四接 圖表看時事 基隆 天然氣 環境部 環評 謝國樑

延伸閱讀

影／大時代悲劇...太平輪事件76周年 謝國樑獻花：艱難的歷史過往

基隆四接過初審 李彥秀：賴清德拿永續環境祭旗

影／四接環評兩案並陳 謝國樑：與市府底線牴觸都不會讓步！

四接環評兩案並陳 基隆市府：民眾質疑應納入方案調整

相關新聞

圖表看時事／四接環評過初審 圖解正反方意見、全台天然氣接收站布局

台電協和電廠更新改建計畫（四接）昨召開第六次環評初審，然而反對四接的團體與民眾不滿諸多問題未被釐清，拒絕離場導致無法進入...

科學人／不只海平面上升…南極冰融恐促火山噴發 連鎖效應怎發生？

想到南極冰川融化，你腦中浮現的或許是海平面上升或環境生態危機，但科學家最近提出另一個不容忽視的問題...

閱讀數學／小學課本常見字排行榜（下）

上週我們提到小學課本常見的字。不過，我們也都清楚，課本是經過特殊設計，具有教學用途的內容，會有大量的字重複出現...

圖表看時事／以哈鏖戰15個月…一圖看停火3階段、戰爭關鍵進程與傷亡

加薩走廊戰火歷經十五個月之後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表十五日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段...

好讀周報／被迫二擇一不是你的錯…當父母決定離婚 子女可以怎麼做？

兩人因相愛而結婚，組織家庭，進而生兒育女。家是每個人的避風港，尤其是孩子。父親好像是天，母親好像是地，孩子在這片天地之中...

新聞中的公民與社會／選擇棄台的美前總統卡特離世

美國第39任總統卡特離世，1976年美國民眾對華府腐敗的政治風氣絕望之下，將一位虔誠的基督徒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。