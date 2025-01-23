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新聞中的公民與社會／紐約收取「塞車費」 尖峰時段上路要付費

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
紐約1月5日起實施全國首見的「塞車費」制度。圖／歐新社
紐約1月5日起實施全國首見的「塞車費」制度。圖／歐新社

一、時事掃描

紐約整治交通「塞車費」上路 尖峰時段須支付9美元

在歷經十多年的延宕和法律訴訟挑戰後，美國紐約市對開車進入曼哈頓市中心司機收取「塞車費」（congestion fee）的計畫於5日生效，在尖峰時段進入指定擁塞區的汽車駕駛須支付9美元，開創美國先例。不過從長遠來看，塞車費計畫未來仍充滿不確定性。【2025/1/6經濟日報】

二、命題趨勢

車輛增加時，政府會先增建馬路以因應；對於市區已無增加馬路之空間時，開徵塞車費成為新選擇，但會受制於安全、價格、民眾觀感不佳等因素，而難以開徵。目前實施塞車費的城市有新加坡、倫敦、斯德哥爾摩、米蘭等。新聞命題之關鍵詞：外部成本內部化、使用者付費、社會成本等。

三、牛刀小試

美國紐約州政府針對進入曼哈頓市區的車輛開徵塞車費，不同時段採不同費率，透過以價制量政策，期望有效減緩嚴重擁塞現象；洛杉磯、芝加哥等大城市則緊盯其成效，但美國總統川普則揚言上任後將取消此政策。請問紐約州政府透過何種政策工具，以減少交通運輸障礙？

(A)直接管制，以降低社會成本

(B)界定財產權，且交易成本為零

(C)使用者付費，落實外部成本內部化

(D)建立汙染權市場，以減輕環境負擔

答案：C

解析：對造成塞車的車輛徵收塞車費，以補償其開車行為所造成的社會損失(外部成本)，是落實外部成本內部化。

四、歷屆試題

牽罟是強調眾人合作的傳統捕魚方式。當魚汛出現，駕駛舢舨的人把漁網撒於海上，其他村民則共同再將漁網拉回岸邊。所捕撈漁獲由出資或駕船撒網者先挑選，剩下的才由出力拉網的村民挑選。近年沿海漁源枯竭，漁村已放棄牽罟。然而政府為發展觀光，補助業者將牽罟轉型為文化體驗式旅遊活動。為了不讓遊客失望，業者的漁網愈來愈細，連小魚都撈捕上岸。保育人士批評此舉已形成反教育，不符牽罟文化。上述牽罟旅遊活動所引發的問題，最適合以下列何者來描述？(2024分科修)

(A)因為收益下降，導致民眾生產誘因不足

(B)因外部成本致生產不足，有賴政府矯正

(C)政府補貼刺激供給，反而增加外部成本

(D)補貼造成活動價格上漲，導致過度捕撈

答案：C

塞車 紐約 美國

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