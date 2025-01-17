圖表看時事／以哈鏖戰15個月…一圖看停火3階段、戰爭關鍵進程與傷亡

加薩走廊戰火歷經十五個月之後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表十五日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段為期六周，期間將持續協商，以達成終戰方案。

拜登和川普爭相宣布

卡達總理穆罕默德十五日在杜哈宣布，前述協議自十九日起生效，居間的卡達、埃及與美國將合作確保協議落實。美國總統拜登十五日在白宮表示，「終於，我能宣布以哈已達成停火及人質協議」，「這是我經歷過的最艱難談判之一」。

美國總統當選人川普十五日也在自家社群媒體「真實社群」寫道，「我們已就中東人質達成協議，他們很快就會獲釋」。

以色列總統赫佐格樂見達成協議並呼籲總理內唐亞胡內閣批准。內唐亞胡十五日晚間聲明，部分細節雖有待敲定，但可望很快解決。有以色列官員稱，尚待解決的最主要問題是，以方用以和巴勒斯坦交換人質的巴勒斯坦囚犯名單。

巴勒斯坦人重返加薩

下周一將卸任的拜登說，協議將分三階段實施，以軍在第一階段將完全撤離加薩的人口稠密區；哈瑪斯釋放卅三名人質，包含老弱婦孺、病人及美國公民；數十萬名因戰火流離失所的巴勒斯坦居民可重返加薩家園。

拜登還說，第一階段的六周，若未能協商出永久結束這場戰爭的方案，只要以哈雙方願繼續停火並留在談判桌，那協議仍將有效，直到完成第二階段的協商，而第二階段的協商，將自第一階段實施後的第十六天展開。

第二階段，哈瑪斯將釋放剩餘的倖存人質，包括以軍男性軍人和役男，以軍則全面撤出加薩；在最後的第三階段，哈瑪斯將歸還罹難人質的遺骸，以及加薩的重建工作、建立當地新的治理及安全架構。

內唐亞胡十五日聲明雖感謝美國協助交涉，並點名拜登與川普促成協議，但未表明接受協議，只提到待某些細節確定後將做出正式回應。不過內唐亞胡十六日再發聲明，指控哈瑪斯違反跟相關談判代表及以色列達成協議的部分條款，除非談判代表通知以方，哈瑪斯已接受所有條款，否則以色列不會就協議的批准召開內閣會議。哈瑪斯高官雷希克十六日則說，該武裝團體會致力這項協議。

然而加薩民防機構發言人巴薩爾指稱，自十五至十六日加薩又遭以色列數次空襲，導致至少七十人死亡。他直言儘管雙方宣布停火，但以方並未停止攻擊。

美聯社報導，近百名人質遭哈瑪斯等巴勒斯坦武裝團體綁架後即音訊全無；以方將釋放多少名關押的巴囚也有待確認。

哈瑪斯前年十月七日突襲以色列，造成一千二百多人喪生、二百五十三人遭綁架；以色列的報復行動導致逾四點六萬名巴人罹難。以哈前年十一月曾停火逾一周，當時哈瑪斯釋放一○五名人質、以方釋放約二百四十名巴囚。