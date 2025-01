新聞中的公民與社會／選擇棄台的美前總統卡特離世

一、時事掃描

選擇棄台的卡特離世 敗給新保守主義間接造就今日川普 美國第39任總統卡特離世,1976年美國民眾對華府腐敗的政治風氣絕望之下,將一位虔誠的基督徒,南方的喬治亞州州長卡特送進白宮。卡特拿下50.08%選票,55%選舉人團票,風光勝選,但是中華民國卻遭遇空前外交危機,卡特決定推進與北京關係正常化,決定與我國斷交,挑動了整個世界局勢。在冷戰氛圍下,從尼克森、福特,到卡特,共和黨與民主黨都拉攏北京,藉以對抗蘇聯,美國利益至上,讓大家見識到國際社會絕無情義可言。【2024/12/30聯合報】

二、命題趨勢

“If I ever lie to you, if I ever make a misleading statement, don’t vote for me. I would not deserve to be your president."這是1976年競選美國總統的Jimmy Carter高舉誠實牌,對廣大選民許下的承諾,在尼克森水門案後,他贏得選舉成為美國第39任總統。本新聞命題之關鍵詞:美國選舉人團、台中美外交、台灣關係法、巴拿馬運河、地緣政治、國家主權、社會流動、社會階層等。

三、牛刀小試

從花生農之子到美國總統,Jimmy Carter在2024年底謝幕人生,享壽100歲。Jimmy Carter任內最重大的外交決策,首先是1978年與中華民國斷交,與中華人民共和國建交,並簽署台灣關係法;其次是簽署巴拿馬協議,同意1999年前將巴拿馬運河控制權交還巴拿馬。有關Jimmy Carter這兩起外交政策之影響,何種解釋最為適切?

(A)在全球地緣政治中,巴拿馬運河擁有獨特的戰略,扮演著至關重要的角色

(B)犧牲我國外交空間,以換取全球遠離戰爭,並得以維繫數十年的世界和平

(C)台灣關係法保護台美兩國利益,美更透過軍售讓我國取得強大武力以抗中

(D)巴拿馬取回跨洋航道的控制權,實現了主權國家的完整,並符合美國利益

答案:A

解析:(B)二戰結束後,全世界各地仍存在區域性戰爭;美國與中國建交是換取太平洋數十年和平(C)美國對台軍售,是讓我國取得防禦性武器(D)不符合美國利益,美國總統川普競選第二任時,更揚言要取回控制權。

四、歷屆試題

2022年中國與太平洋的索羅門群島島國起草一份安全協議,中國將在索國設立軍事基地,因此引發澳大利亞的緊張。長期以來澳大利亞一直是索國主要的防衛夥伴,以及最大的援助國,因此特別關切「任何危害區域穩定和安全的行動,包括建立軍事基地的常在性設施」,但索國政府表示「正在擴大與更多國家安全合作,其中也包括中國」。索國的作法最可能帶來下列哪種國際情勢發展?(2023學測)

(A)大洋洲地緣樞紐角色漸漸不再由南島語族國家掌控

(B)大洋洲各島國將逐步取代紐澳兩國的區域核心角色

(C)同屬大洋洲的塔斯馬尼亞可能與中國建立合作關係

(D)紐西蘭外交單位可能提出對大洋洲區域和平的立場

答案:D