快訊

陸客團來了！飯店、旅行社買盤一片火熱 觀光類股漲勢居冠

瞄準未來印太作戰 美陸戰隊正上演「新射擊鑑測」改革

拚第4次！鈕承澤關3年2個月想回家過年 「這原因」假釋成功

聽新聞
0:00 / 0:00

閱讀數學／小學課本常見字排行榜（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
國語日報。圖／聯合報系資料照
國語日報。圖／聯合報系資料照

上週我們提到小學課本常見的字。不過，我們也都清楚，課本是經過特殊設計，具有教學用途的內容，會有大量的字重複出現。如果換作專為小學生編撰的新聞媒體《國語日報》呢？

110年《國語日報》語料總計約 150 萬字，其中前 100 名常出現的字，佔了整體的 38.2%，比課本少了將近7個百分點，的確更發散。進一步統計《聯合報》、《國語日報》等諸多媒體總計八百多萬字的語料，前 100 名常出現的字，下降到佔整體的34.5%。雖然下降，可認識 100 個字，就能讀懂八百多萬字內容的 34.5% 字量，依然展現了就算是一般的文章，常用字還是非常有價值。八百萬字的常見排行榜前十名是：

的、一、是、不、有、人、在、中、國、年

跟課本的前十名有7個字一樣，表示課本果然有經過設計，能某種程度反映一般的文章內容。因為，就好像熱門歌曲有總榜，如果進到不同的分類榜，很可能就會有異軍突起。特定文本的常見字排行榜也是一樣。

極端一點的《蘋果日報》頭版標題，2012-2018的前十名裡出現了怵目驚心的「死、殺」，這或許也說明了儘管當時《蘋果日報》暢銷，但我們還是很少看到有家長拿著它來教小孩認字。《全唐詩》某種程度上則是座落在光譜的另一端，前十名是：

不、人、山、無、風、一、日、雲、有、何

少了白話文霸主「的」，多了幾分景緻。大家也可以想想看經典小說《西遊記》、我們都喜歡的「王文華的童話公園」老師作品，或是「數感實驗室」的科普讀物中，常見字排行榜又會是哪些字呢？

註：要特別強調，認識字不代表認識詞，或是理解文意，所以我們是指孩子能「看懂多少比例的字」，並非能「讀懂多少比例的內容」，跟這個主題更相關的有詞頻分析。此外，每個字筆畫不一樣，有些字會相關，所以實際上學生字的理想順序會更複雜，更因人而異。這邊都簡化到只單就頻率來討論。

國語日報 小學生 數感實驗室 課本 閱讀數學

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／小學課本常見字排行榜（下）

上週我們提到小學課本常見的字。不過，我們也都清楚，課本是經過特殊設計，具有教學用途的內容，會有大量的字重複出現...

好讀周報／被迫二擇一不是你的錯…當父母決定離婚 子女可以怎麼做？

兩人因相愛而結婚，組織家庭，進而生兒育女。家是每個人的避風港，尤其是孩子。父親好像是天，母親好像是地，孩子在這片天地之中...

圖表看時事／以哈鏖戰15個月…一圖看停火3階段、戰爭關鍵進程與傷亡

加薩走廊戰火歷經十五個月之後，以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯談判代表十五日達成初步的停火和釋放人質協議。該協議的第一階段...

新聞中的公民與社會／選擇棄台的美前總統卡特離世

美國第39任總統卡特離世，1976年美國民眾對華府腐敗的政治風氣絕望之下，將一位虔誠的基督徒...

紐時賞析／避難所成鬼鎮…撤離俄軍戰火下的烏克蘭城市 傷亡風險高

Vasyl Pipa is not a Ukrainian soldier, but his job can be as...

好讀周報／去年發現500個新物種 科學家：已辨別的地球物種僅10%

科學家2024年發現約500個新物種，包括狀似牙齒的蕈菇、食人魚吃素的近親，另有飄洋過海才被發現的蛾，以及植物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。