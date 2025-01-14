國際小學堂／影子艦隊偷運石油 籌措俄作戰資金

俄羅斯「影子艦隊」在俄烏戰爭爆發後，隱密的穿梭世界各地，運送受到西方制裁的俄國原油。如今，影子艦隊也被懷疑和數起波羅的海海底電纜破壞案件有關。俄國的影子艦隊是什麼？對西方國家可能有何威脅？

伊朗北韓 早有影子艦隊

波海Estlink 2電纜去年十二月受損後，已被懷疑是俄國影子艦隊船隻所為。歐盟外交與安全事務代表卡拉斯接受德國世界報訪問時說，該艦隊是俄國為了規避西方對烏克蘭戰爭實施的相關制裁，所使用一批非正式船隻；這些船隻對環境造成威脅，也透過運輸石油來資助俄國對烏克蘭作戰的資金。

石油是俄國經濟基石，俄國能源產業也成為制裁的重點對象。但鑒於擔心全面禁運俄國石油後，可能引發全球油價攀升，美國和其西方盟國對源自俄國並且經由海運輸送的石油和石油產品，實施每桶六十美元的價格上限；這顯著低於市場價格。

俄國艦隊 專家估逾千艘

影子艦隊的概念並非俄國獨創。著述論及影子艦隊的華府智庫大西洋理事會資深研究員布勞說，伊朗和北韓等受到國際制裁的國家，早已對此行之有年，但俄國的創舉在於艦隊規模方面。

俄國開始集結其艦隊以來，海上影子船隻數量已增加數百艘，現在占全球油輪船隊總數的一成七。

基輔經濟學院去年十月發布分析指出，有將近七成俄國石油正經由影子油輪運送。部分專家認為，俄國影子船隻數量有超過一千艘，不過經常被俄國用來規避制裁的船隻數量，比該項數字少很多。

紐約時報引述幾名官員指出，疑似破壞Estlink 2的油輪「鷹S」具備俄國影子艦隊船隻的所有特徵；該電纜遭到破壞前不久，鷹S也是從一處俄國港口啟航。若經證實，這會是影子船隻用來蓄意破壞歐洲關鍵基礎建設的第一宗已知案例；官員和分析家說，這也會是俄國與西方衝突的明確升級。

波羅的海 已成為競技場

波羅的海是從事破壞行動的理想地點，除了其海底深度相對較淺，也有多條對歐洲幾個北約國家至關重要的能源、網路和電信線路在此交錯。

俄國可經由多座港口相對自由地進到波海，其商船也受到國際海洋法規保障，大致能在國際海域暢行無阻。

事實上時值西方與俄國的競爭愈演愈烈，波海在Estlink 2受損中斷前就逐漸成為關鍵競技場。除了波海周邊的瑞典、芬蘭在俄烏戰爭開打後先後加入北約，北約國家每到秋季也會在波海舉行大型海軍演習「寒風」，主要劍指俄國威脅。