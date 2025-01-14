國際小學堂／波海電纜受損 指向俄影子艦隊

俄羅斯二○二二年全面入侵烏克蘭後，波羅的海的海底電纜、管線頻傳遇襲。去年十二月廿五日，芬蘭和愛沙尼亞之間的Estlink 2輸電電纜和四條通訊電纜遭受破壞；同年十一月十七至十八日，連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的兩條海底數據電纜先後受損。究竟誰是幕後黑手？

石油制裁 俄影子艦隊突圍

路透等外媒報導，調查人員相信在庫克群島註冊的一艘油輪「鷹S」破壞Estlink 2電纜，並切斷或損壞四條光纖纜線，手法是用船錨在海床拖行數十公里。

事發隔天，芬蘭警方和海防人員登上該艘船，並將其帶到靠近一處芬蘭港口的地點，還對船員進行訊問。

芬蘭和愛沙尼亞之間的天然氣管線「波羅的海連接管」受損；圖由芬蘭邊境管理局提供，日期不詳。（路透）

該船船東、阿拉伯聯合大公國公司Caravella曾提請芬蘭法院取消該船扣留。

俄烏戰爭爆發後，西方國家對俄羅斯石油實施制裁，希望打擊俄國資金來源。俄國對西方制裁的解方，就是透過所謂「影子艦隊」來協助出售俄國石油。芬蘭海關單位和歐盟都認為，疑似破壞電纜的「鷹S」油輪就是俄國影子艦隊一員。

電纜破壞 愛國供電量大減

一百七十公里長的Estlink 2停止運作後，愛沙尼亞的供電已大幅減少。該電纜可輸電六五八ＭＷ（百萬瓦），但恐怕要到八月才能恢復運作，同時愛沙尼亞和芬蘭之間剩下可輸電三五八ＭＷ的Estlink 1電纜。

不過愛沙尼亞輸電系統營運商Elering說，愛國、拉脫維亞和立陶宛等波海國家，從一個與俄國、白俄羅斯共有的蘇聯時期電網脫鉤的計畫，不會因此事打消。

俄國克里姆林宮則說，芬蘭扣留載有俄國石油的「鷹S」，對俄方無關緊要。俄國向來否認涉入任何波海地區基礎建設相關事件。

歐盟籲美 維持援助烏克蘭

波海電纜受損近期已不只一樁。立陶宛和瑞典哥特蘭島之間，瑞典電信運營商Arelion的一條電纜在去年十一月十七日受損。

連接芬蘭首都赫爾辛基和德國港市羅斯托克的C-Lion 1數據電纜，翌日接著受創。兩條電纜受損的禍首被懷疑是中國大陸散裝貨船「伊鵬三號」，該船可能用船錨拖過電纜，也和鷹S同樣疑似屬於俄國影子艦隊。

英國廣播公司（BBC）指出，伊鵬三號一度在瑞典和丹麥間的喀得加海峽下錨停泊數周，瑞典、芬蘭、丹麥和德國當局人員曾登上該船，但最後該船仍啟程離開。瑞典海岸防衛隊官員說，伊鵬三號去年十二月廿一日已出發航向埃及，瑞典將持續監控該船。

芬蘭和愛沙尼亞警方也正持續調查二○二三年的天然氣管線「波羅的海連接管」及通訊電纜受損事件；從俄國啟航的另一艘中國船隻被點名與此事有關。

歐盟近期表示，正致力研擬制裁在內的措施，來因應威脅安全和環境的俄國影子艦隊。

歐盟外交與安全事務代表卡拉斯去年十二月底受訪說，這些企圖在波羅的海犯下的破壞行動都不是個案，而是弱化歐洲基礎設施的聯合行動。

俄烏戰爭以來，在歐洲的破壞案件有所增加，俄國負有責任，呼籲美國川普新政府維持拜登政府對烏克蘭的援助。

北約戒備 軍事部署已升級

Estlink 2電纜受損後，在俄烏戰爭中支持烏國的北大西洋公約組織（NATO）已表示，將提升在波海的戒備。北約祕書長呂特去年十二月底在社群媒體發文說，北約將強化在波海的軍事部署，但他並未對此詳述。瑞典海防單位則說，已增加對船隻往來的監視，並和他國合作。

芬蘭總統史塔布說，與愛沙尼亞有共識，已向呂特傳達「我們希望北約加強部署」。

愛沙尼亞總理麥克爾則向媒體表示，有必要時將依據北約條約第四條，啟動任一會員國認為受到威脅時的集體協商機制。

涉案船隻 已遭到當局扣留

波海海底線路過去一年數度疑似被船錨拖曳損壞，不過，之前疑似涉案船隻還未曾像這次的鷹S一樣遭當局扣住。