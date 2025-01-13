生活中的素養／2025乙巳蛇年！流年運勢簡單說 紫微斗數輕鬆學

在2025年初、甲辰龍年即將步入尾聲之際，力宇教育特別邀請長年專研紫微斗數的劉詠昕老師，用深入淺出的方式，讓零基礎的民眾也能了解到紫微斗數這門博大精深的儒釋道智慧，並作為2025年運勢的參考唷！

乙巳年是和諧、平衡的一年，適合低調發展、提升自己的專業能力。針對流年四化，詠昕老師提出以下的安心叮嚀：

#天機化祿：天機掌管腦，因此明年更顯專業能力的重要，此外天機也代表「動」，向外發展較容易得財。 #天梁化權：天梁會帶來長輩貴人，所以多聽聽長輩的意見，比較容易升官。但要注意不要倚老賣老，否則容易遭小人。 #紫微化科：紫微代表精緻，科代表專業，鼓勵朋友不妨安排進修、考取專業證照，而在商品的銷售上可以推出高端精品，比較容易獲利。 #太陰化忌：太陰代表感情，在上位者明年要特別注意感情問題；太陰也代表房地產，在進行房地產買賣時要多做功課，否則容易遭遇糾紛。

最後，詠昕老師提醒大家多做善事，帶給別人溫暖與希望，才能得到流年運勢的加持唷！