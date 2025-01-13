我與素養的距離／不一樣的旅行——環保旅遊【ESG與郵輪】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練囉。

農曆春節的腳步接近了，這次假期長達九天，許多人選擇出國旅遊，不管是到北國滑雪，或是到東南亞避寒，甚至是利用難得的長假期前往歐美旅遊，都是國人的首選。但你知道旅遊的同時也能對環保盡一份心力嗎？

力宇教育特別邀請克里斯‧李帶大家認識「環保旅遊」的概念，教教大家怎麼玩才環保！首先讓我們認識ESG，以及何謂環保旅遊，再來了解搭乘郵輪的旅遊方式環不環保吧！

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