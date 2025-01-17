好讀周報／被迫二擇一不是你的錯…當父母決定離婚 子女可以怎麼做？

文／周明文（台灣性教育學會理事）

兩人因相愛而結婚，組織家庭，進而生兒育女。家是每個人的避風港，尤其是孩子。父親好像是天，母親好像是地，孩子在這片天地之中安心長大茁壯。突然間，父母要離婚，好像天崩地裂一般，身為孩子的你應該怎麼辦？

首先要了解的是，父母之所以要離婚，必然是兩人之間有一些無法解決的歧異，造成一再的衝突，使得他們身心俱疲、無法忍受。想脫離這個困境有許多方法，離婚就是其中的一個選項。

●可表達想法 但要做最壞打算

如果你不希望父母離婚，你可以試著與父母談談。誠懇地表達你的想法，請求他們是否可以冷靜一下，考慮採用離婚之外的選項，來解決問題。如尋求婚姻治療師的諮商等，再給這個家一個機會。

但父母是否會照你的希望維持這個婚姻，則完全無法預料。所以你可以作最好的盼望，卻要有最壞的準備。況且有時候，離婚不一定是最壞的選項。

婚姻以促進夫妻及家人幸福為目的，但事實卻不一定如此。婚姻可能變成一個充滿痛苦、爭吵的地獄。維持這樣的婚姻，不一定比離婚好。高壓力的婚姻，對夫妻及孩子都是折磨。所以是否離婚，有時是見仁見智的選擇。

●別壓抑自己 可做些喜歡的事

如果父母確定要離婚，你一定會感到難過、不安。請不要壓抑自己，假裝沒事。你可以作一些喜歡的事，如打球、看電影，來安撫自己的情緒。也可以找適當的人傾訴，尋求支持。如朋友，學校的老師，或可信賴的長輩。

●離婚非關你 親子之愛不會變

一般而言，離婚並不會影響父母對你的愛。他們離婚的原因與你無關，絕對不是因為你作錯了什麼事。雖然父母之間脫離了夫妻關係，但與你的親子關係並不會改變。

父母離婚後，多半不會住在一起。有時還沒離婚，就會先行分居。這時，你只能與某一方同住。與另一方，你可以時常見面，或用手機互通訊息，以維持親子關係。

●若要做選擇 不要與手足分開

或許你必須選擇要與爸爸或媽媽同住。如果你特別喜歡某一方，就選擇那一方。如果是同等喜歡，則可以考慮下列因素：

①環境改變愈少愈好：如果某一方必須搬家，另一方留在原地。那就選擇留下來的一方。因為搬家有時也需要換學校，會增加你適應的困難。

②不要與手足分開：如果手足的感情很好，最好住在一起。可以相互作伴、彼此打氣、減少孤寂、共度難關。

●選了某一方 無需覺虧欠不安

如果你選了某一方，並無需對另一方感到虧欠或不安。其實你也很想兩個都選，但現實卻逼迫你只能二擇一。對孩子而言這已經很為難了，當然無需感到愧疚。

父母可能因情緒不穩，會在你面前批評對方。甚至希望你站在同一陣線，共同數落對方。那是因為父母在離婚的過程中難免有創傷。離婚之後，心中充滿著失落感。請你一定要冷靜、保持中立，避免捲入紛爭。

●學自立自強 若需幫助別遲疑

父母可能因離婚的煩惱，疏忽了對你的照顧。這時你必須儘量地自立自強。如果需要幫助，也不用遲疑，溫和地提出你的需求，父母或其他長輩一定會樂於伸出援手。

父母在離婚或分居後，如果可以放下情緒，為了孩子的福祉，支持孩子與對方維持穩定的親子關係，雙方繼續同心協力地擔任父母的角色，一起決定孩子的重要事情。這樣的父母，我們稱之為合作父母。

合作父母的孩子不必選邊站，沒有對誰忠誠的困擾。可以安心的思念不同住的父母，並定期見面，建立穩定的親子關係。好好地享受愛人及被愛的權利。

如果你父母不是合作父母，甚至互相攻擊，令你困擾。你可以試著告訴他們這個觀念。如果你人微言輕，或是講不清楚，你可以購買兩本「合作父母與親子會面」的書，送給你的父母。

●長大談戀愛 別對婚姻沒信心

不幸福的婚姻有許多原因，但不管父母婚姻失敗的原因為何，都與你無關。你未來的婚姻並不會面臨同樣的失敗。對於長大之後的談戀愛，步入婚姻，無需畏懼，也不要失去信心。請保持樂觀審慎的態度。

總之，如果父母離婚，你要安撫自己的情緒，照顧好自己，儘快地適應環境的變化，讓生活早日步上正軌，繼續朝著自己的人生目標前進。當然別忘了與父母都維持良好的關係。