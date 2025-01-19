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寫作教室／讓故事更有滋味！ 把意象畫面「寫出來」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
寫作示意圖。圖／Ingimage
寫作示意圖。圖／Ingimage

從歷屆國寫情意題中可知，作答時大抵要寫自己的人生經驗，但如何把自己的故事寫得動人，便是情意題得分的關鍵。以下我們試著從大考中心公布的113年「縫隙的聯想」佳作，分析其中值得參考的寫作手法。

題目要求考生以森林的縫隙出發，書寫自己的感思與體悟。以此，大部分的同學都以高三為了學測考試而緊繃的生活需要縫隙為題材。然而佳作同學的作文中還多了一些意象畫面的鋪陳，例如：

我站在水泥叢林中，死盯著街道上來來往往的人潮，是一股流動的忙碌活水，卻是在毫無目的呵護下的一片死寂之潮。身為一位學生，課業在我身後追趕不止，我拚了命的在這片早已被踐踏成汙穢的人潮中移動，每一口氣都是最終的掙扎。我急需那些擠不出的縫隙。

以自己站在街邊看著忙碌的人潮為畫面，形容那些忙碌的人群毫無生氣的移動，自己則是被課業追趕的，穿梭在人群中的逃命者的形象，以此堆疊出縫隙的重要。從這位同學的寫作內容可知，人生故事加上意象營造，情感抒發會顯得更加明確

以下這位同學以「日光」作為意象營造寫到：

日出像一把快速、犀利的雕刻刀，一邊剖開黑夜，一邊深鏤大地。陽光穿透窗簾，那層薄紗，灑遍房間的每個角落，順便為窗台前的花瓶、竹籃滾上幾條細緻的金邊。

寫的是早晨大地甦醒的景象，用如此金光耀眼的景象帶出忙碌生活中沒有喘息的自己，這樣的映襯張力不失為好的意象堆疊。

此外，關於自己的疲累也可以運用意象畫面具象呈現。例如：

然而過於密集的讀書計畫令支撐我的身體日漸枯殘，失去娛樂和人際互動綻放的鮮艷小花，也令生活在慘白日光日復一日的照耀下，褪去所有色彩。由考試建構的四季依舊更迭不停，我體內的年輪卻因漸熱的焦灼不安而停止增生。

將自己比擬成一朵小花，原本靠的是娛樂和人際互動澆灌綻放，然而考試以及日常的無趣使得她日漸枯萎凋謝。

藉由以上佳作文章可知，意象的營造也是不可忽略的寫作心法，同學不妨試著為自己的人生故事加上意象畫面吧！

作文 學測 寫作教室

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