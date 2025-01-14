好讀周報／去年發現500個新物種 科學家：已辨別的地球物種僅10%

文／陳韻涵輯

新聞故事：科學家2024年發現約500個新物種，包括狀似牙齒的蕈菇、食人魚吃素的近親，另有飄洋過海才被發現的蛾，以及植物和真菌等，凸顯地球多樣性之豐富。

美國加州科學院（California Academy of Sciences）的科學家去年發現138個新物種，包括32種魚類，其中最引人注目的是一隻「冠海龍」（Cylix nkosi）。海龍是海馬的近親，冠海龍最早在2021年於紐西蘭北島周圍的冷溫帶水域被發現，但2024年發現的冠海龍在南非附近的亞熱帶水域現蹤，代表冠海龍的棲息範圍擴大到印度洋。

海洋生物學者、水下攝影師史密斯（Richard Smith）表示：「南非珊瑚礁水域的潛水條件極具挑戰性，天氣惡劣，波濤洶湧。我們深諳只有一次找到牠的機會，該物種很神秘，尺寸約和高爾夫球座差不多。慶幸我們在離岸約1.6公里的沙地上，發現一隻偽裝成海綿的雌性冠海龍。」

冠海龍。（圖／美國有線電視新聞網）

加州科學院科學主任班尼特（Shannon Bennett）表示，「科學家目前估計僅辨別出10%的地球物種」，「保護已知的受威脅物種固然非常重要，但我們還是需要分配資源來識別對生態系統運作同樣重要的未知物種」。

英國倫敦自然史博物館（Natural History Museum，簡稱NHM）研究人員發現190個動物和化石，其中包括11種新蛾類、8種螃蟹、4種鼠類和4種蛇。馬達加斯加的一種蛾會啜飲熟睡鳥兒的眼淚，另一個南美洲蓋亞那原生種的蛾「Carmenta brachyclado」則「偷渡」到英國威爾斯才被發現。

這隻飛蛾卡在一名攝影師的靴子裡，她無意間將這隻昆蟲從蓋亞那帶回英國，返家後被眼尖的生態學者女兒黛西‧卡德特（Daisy Cadet）發現，隨即聯繫NHM協助研究這種罕見且特別的生物。

NHM魚類專家柯林斯（Rupert Collins）發現雜食性食人魚的近親「銀板魚」（Myloplus sauron），但來自巴西欣古河的銀板魚吃素，其外觀呈圓盤狀，身上有一條直線條紋，神似奇幻史詩電影《魔戒》中的「索倫之眼」，因而被命名為「索倫」。

另外，英國倫敦皇家植物園（Kew Gardens，又稱邱園）的科學家辨別出149種新植物和23種真菌，該單位聲明表示，物種新發現提醒世人，自然界仍有許多未知的事物等待被發掘。