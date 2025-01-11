宋怡慧／小寒已至…冷氣團讓你濕冷難耐？ 看古人寒冬中綻放傲骨神采

在二十四節氣的更迭中，小寒猶如一位無聲的離人騷客，為嚴冬譜寫著最動人的篇章。天地間寒意漸次濃烈，卻恰是遙望春天的最美麗的時分。民間素有「小寒勝大寒」之說，蕭索大地雖像是沉睡，卻孕育著無限蠢蠢欲動的生機，你靜看，光禿的枝頭上，一抹新綠正悄然醞釀；你細聽，冷封的土地下，萬千生命正默默積蓄著破土而出的生機。小寒的涼氣讓每個前行的腳步像溫柔呼喚，向著團圓的歸途慢慢靠攏。

它也是時光長河中特殊流淌的姿態，教會我們：在寒意中尋覓希望；在靜待中醞釀思念，縱使天寒地凍，也要守護心中那份勇敢與韌性。在這紛繁喧囂的時節，正是這些看似微不足道的日常點滴，為我們留下奮進的熱情。

細觀節氣更迭，當寒風拂過大地，每片落葉捲起季節的縷縷清香，都在向我們訴說著靜默聆聽生機的真諦——在表象的寂靜之下，是生命不息的律動。現代生活中，我們何嘗不是在經歷著各自的「小寒」時節？在這個節氣裡，天地間的每絲變化都像是未來的預言。

一如中唐詩人元稹《詠廿四氣詩．小寒十二月節》：

小寒連大呂，歡鵲壘新巢。 拾食尋河曲，銜柴繞樹梢。 霜鷹近北首，雊雉隱叢茅。 莫怪嚴凝切，春冬正月交。

他以敏銳的觀察，描繪小寒時節的自然變化。「小寒連大呂，歡鵲壘新巢」巧妙地將小寒與古樂十二律中的黃鐘、大呂相連，如同大自然的韻律，在最寒冷的時節裡醞釀著暖意生機。這不僅是對節氣的描繪，更是對生命歷程的深刻體悟：正如小寒時節，雖寒意漸濃，卻孕育著來年春天的生機，人生的暮年亦是如此，表面的蒼涼之下，往往蘊藏著歲月沉澱的智慧與希望。喜鵲在嚴寒中築巢，正如智者在困境中佈局未來，這是一種生命的睿智。

「拾食尋河曲，銜柴繞樹梢」——詩人以喜鵲在彎曲河道間覓食、銜枝築巢的情景，映照出人生道路的曲折與玄機。生命的軌跡從不是筆直的，正是那些迂迴曲折的歷程，讓我們在轉彎處尋得意外的驚喜與收穫。

「霜鷹近北首，雊雉隱叢茅」——霜鷹與野雉的不同姿態，生動詮釋人生各個階段的生存智慧：有時需要如霜鷹般高瞻遠矚、奮勇向前；有時又要學習野雉的沉潛蓄力、靜待時機。這是詩人對生命韻律的深刻體悟。

末聯「莫怪嚴凝切，春冬正月交」道出了生命中最深邃的哲理：當下的艱難，恰是孕育轉機的契機。就像小寒時節雖然寒冷刺骨，卻是春天即將到來的預兆。人生亦是如此，每個看似困難的時刻，都可能是嶄新轉折的起點。

詩人對自然萬物的觀察，猶如一部細膩的生命哲學日記。無論是職場中的暗流湧動，還是人際間的微妙變遷，都需要我們以「逆思維」的智慧，在困局中尋找出路，在細節裡捕捉轉機。即便面對困境，只要我們像冬日的草木一般保持耐心與堅持，燦爛的春天終會如約而至。正如古人所言：「咬定青山不放鬆，立根原在破岩中。」在看似艱難的時刻，往往正醞釀著最動人的蛻變，孕育著生命最深刻的智慧與豐盈。

冬日寒風拂面，北宋詞家柳永的一闕《望梅·小寒時節》觸動心弦，牽起縷縷思緒。詞中意境，宛若一幅清雋脫俗的潑墨丹青：

小寒時節。正同雲暮慘，勁風朝冽。信早梅、偏占陽和，向日處，淩晨數枝爭發。時有香來，望明艷、遙知非雪。想玲瓏嫩蕊，弄粉素英，旖旎清絕。

天寒地肅之際，濃雲如墨暈染蒼穹，凜冽朔風如利刃般掃蕩大地。然而，就在這般蒼茫淒清的氛圍中，幾枝傲雪的早梅挺立枝頭，將陣陣幽香悄然散入寒凝的空氣裡。極目遠眺，那繚繞著清芬的花瓣恍若天際飄落的雪花，晶瑩的花蕊與素白的花瓣相映成趣，展現出小寒超凡脫俗的清雅之姿。

仙姿更誰並列。有幽光映水。疏影籠月。且大家、留倚闌干，對綠醑飛觥，錦箋吟闋。桃李繁華，奈彼此、芬芳俱別。等和羹待用，休把翠條漫折。

梅花的絕世風姿，不僅在於其清雅孤高的氣節，更在於它甘願選擇在這般零落時節綻放的無畏勇氣。月下水畔，疏影橫斜，梅影與皓月交織成一幅令人心醉的夜景。詩人觴詠流連，邀約知己共倚欄杆，舉盞言歡，吟詠新篇。縱使桃李也有它們燦爛繁麗的時節，但在這個微冷料峭的季節裡，唯有梅花綻放出獨步天下的清芬。

詞中「休把翠條漫折」的曉喻，如清泉般滌淨心靈，讓我們在追尋理想的征途上，懂得珍惜與護守生命的美好。無論是對待蒼茫大地的山川草木，抑或人間煙火中的人間情份，都應懷著一顆溫柔敬畏之心。恰如賞梅應當以心神領會，而非妄加攀折，人生走過的日常點點滴滴，也當細膩品味，讓每一刻都在歲月的靜好中綻放光華。

這闕蘊含雋永的詞章，其意蘊遠超景物優美的形貌描摹。它默默教誨我們要懂得順應時節而自處，如同梅花深諳在寒冬綻放的生命密碼，我們也當在人生的困頓中，保持昂然挺拔的生命姿態。在這個追逐效率的科技洪流中，我們常常遺落生命自有其玄妙韻律，每個人都該尋覓專屬的生命花季。

梅花不與桃李爭芳，只在寒冬裡綻放出自己的傲骨神采，這令人想到現代人常陷入無謂的攀比與競逐。其實，芸芸眾生皆如天地間不同的花朵，各有最適合綻放的時節與姿態。與其盲目追逐他人足跡，不如靜待時機成熟之際，守候屬於自己的花期。

透過柳永的這闕小寒詞，我們得以重新審視生命的況味，在寒冬的靜寂中尋得暖意，在困頓的境遇裡發現曙光。柳永的詞作最高妙的是，他不僅描繪梅花的清高孤絕，更繪出與摯友共享明月清風的雅韻。在這個世態炎涼、人心漸冷的時代，我們更該學會將生命中的純粹與真誠與知己分享，讓歡愉的時光在心靈的交匯中得到內在的昇華，如同梅香縈繞，愈發清遠動人。

二十四節氣的詩詞雅章，不僅是記錄著天地陰陽流轉的韻律，更是蘊藏著天人交融的至深玄理。柳永這闕詠梅絕唱，跨越千年時光長河，為紛擾世間的疲憊心靈，開具一帖清雋脫俗的心方。它恰似一縷幽微的清風，輕拂去塵世的浮躁喧囂；又若一泓澄澈的秋水，悄然洗滌浮生的倉皇匆忙。

這凜冽的寒冬節令，默默教導我們在孤寂的歲月裡，也要保持如隱山幽谷的寒梅，以其傲然孤高的風骨與堅貞不渝的意志，靜心守候屬於自己的花期。這或許正是節氣詩詞穿越千載歲月而愈顯醇厚的幽深魅力——它不僅吟詠著四時遞嬗的玄機，更提醒我們要學會傾聽自然的韻律，在快與慢之間尋得生命的平衡。細心品讀這些穿越時空的節氣詩詞，彷彿就能觸摸到自然與生命交會時互放的靜心等候華光。