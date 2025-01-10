科學人／6千萬年前人類「雙胞胎」反而常見 科學家揭單胎的生存優勢

我們在生活中較少有機會遇到雙胞胎，且幾乎所有的靈長類動物（包括人類）一次只生一胎，但大約6千萬年前，雙胞胎反而比較常見。為了探討哺乳類動物的進化與生殖演化史，科學家分析了化石與現存物種的骨骼標本，以研究靈長類懷孕生育的胎數。

重建過去的胎次模式

研究古代靈長類的胎次模式並不容易，因為化石的資訊通常不完整，無法從化石裡直接確認一胎有幾個寶寶。因此，科學家從現存哺乳動物的胎次資料入手，分析它們的演化模式。

他們收集了近千種哺乳類動物的數據，涵蓋每種動物的胎次、妊娠時間、出生與成年體型等。再利用數學模型，重建了哺乳類動物祖先可能的胎次模式，推測每個物種在不同時期生單胎的機率有多高。

結果顯示，哺乳動物的胎次與親緣關係密切相關。例如，鹿通常每胎生一到兩隻，而犬科和貓科動物每胎的幼崽數量則明顯較多。靈長類的幾乎所有物種每胎只生一個寶寶。但科學家隨後發現，這種單胎是後來演化出的特徵。

向單胎模式的轉變

現今的嬰兒幾乎都是來自單胎，且他們的頭部比例相當大，這與人類在演化上不斷變大的大腦密切相關，這也是人類學家所謂的「腦化」（encephalization），即大腦相對於身體尺寸的增大。

對於靈長類（尤其是人類）而言，童年的學習非常重要。科學家認為，從雙胎演化為單胎，對於生育具有巨大腦部且能進行複雜學習的嬰兒非常關鍵。

根據數學模型推測，單胎的轉變早在5000萬年前發生。此後，許多靈長類支系，包括人類祖先在內，逐漸演化出更大的身體與腦部。

研究還顯示，靈長類從雙胎轉變為單胎的過程在進化中發生多次——這清楚地表明，發展單胎對靈長類具有適應上的優勢，因為多胎妊娠會消耗母親更多的能量，且嬰兒會出生的較早且體型較小，早期的靈長類祖先若只生育一個較大的後代，可能更具有生存優勢。

今日的雙胞胎現象

過去50年來，美國的雙胞胎出生率幾乎翻倍，部份原因在於生殖技術的進步。如今約有3%的嬰兒為雙胞胎，這可能與美國女性通常在30多歲生育，而生育晚期（35歲以上）的女性更容易懷雙胞胎有關。

當然，生產雙胞胎有風險，對母親和寶寶來說都不容易。在美國有超過一半的雙胞胎是早產兒，通常需要進加護病房照護。

儘管如此，雙胞胎的故事仍然是人類基因演化史中不可忽視的一部份。它們不僅代表了過去的進化常態，也提醒我們，進化如何塑造今日人類的生育方式。

（本文出自2025.01.06《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）