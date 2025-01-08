科學人／助脫髮再生、加速傷口癒合 醫解惑「外泌體」益處及常見問題

外泌體最早被認為是細胞代謝產生的廢物，後來經過研究，才知道外泌體中含有脂質、核酸與蛋白質，可以做為細胞之間溝通聯繫的橋樑。外泌體含有microRNA（簡稱miRNA），miRNA是一小段的RNA，通常只有20多個核苷酸（核酸的基本組成單位），雖然片段不長，但與信使RNA（簡稱mRNA）結合後，可影響基因與蛋白質的表現。

研究發現，在某些情形下，人體會大量分泌外泌體，特別是罹患癌症時，於是科學家針對癌症對生物標誌進行精準檢測。舉例來說，皮膚癌中的轉移性黑色素細胞癌發生時，體內的抗細胞死亡配體-1（PD-L1）會增加，透過抽血或尿液檢測PD-L1外泌體，可以猜測其轉移或惡化程度較高。另外，也有研究人員將外泌體做為藥物載體，但目前都在實驗階段。

目前細胞治療的應用多以幹細胞為基底，從幹細胞篩選、複製，然後施打進入人體，都只跟幹細胞有關。但是當幹細胞施打到人體後，就會牽涉到後續的發育與發展，這時候外泌體能提供強大的輔助效果。這是因為外泌體含有miRNA，可以調控基因的開啟或關閉，影響到周圍細胞，對其他細胞進行基因調控，建立細胞周圍的微環境。

此外，幹細胞外泌體擁有豐富的生長因子，可以促使細胞進行生長再生。2020年，國家衛生研究院的研究團隊就曾經針對幹細胞外泌體進行動物實驗，發現有機會讓腦神經再生，並且恢復部分功能。由此可見，不管是協助細胞治療上，或是直接使用促進再生，外泌體對於再生醫學應用都扮演重要角色。

協助傷口癒合、縮短復原時間、減少疤痕產生

因為外泌體的抗炎特性，在皮膚科常應用於傷口癒合。皮膚外傷是皮膚科常見的疾病之一，不管是意外受傷、手術切割，或者是醫美雷射造成的傷口，都需要做好傷口護理，讓傷口不留疤痕，因此，傷口癒合一直是皮膚科重要議題。

在皮膚受傷到癒合過程中，會經歷四個階段：凝血期、發炎期、增生期與重建期（詳見下方〈一圖看懂〉）。在受傷後4~5天後的增生期，傷口會開始長出新的微血管，同時也會有膠原蛋白來填補傷口，這個階段主要創造一個乾淨的癒合環境，以利後續的重建。在重建期，除了要保護新生的皮膚組織，還要預防疤痕產生。

以貓抓破皮膚或是車禍外傷的傷痕來說，過去臨床經驗上，傷口通常要一到兩週才會好，如果使用外泌體時，會讓傷口復原時間縮短一半以上，而且也不容易產生疤痕。為什麼要縮短傷口復原時間？從過去的經驗來看，如果傷口護理越快進入重建期，傷口恢復的狀況會更加理想，如果能在四週內達到重建期，預後相對比較好。

科學繪圖／江勻楷

外泌體對傷口的另一個好處是：在傷口癒合後，不容易留下疤痕；雖然無法完全恢復如初，但會讓疤痕看起來沒有那麼明顯。過去在處理疤痕時，會使用除疤凝膠來去除疤痕，它的原理是覆蓋一層敷料在皮膚上，讓水分不要增加，這時底下的組織會自己重塑，理論上，異常的膠原蛋白會因為除疤凝膠而調整成與正常皮膚一樣的膠原蛋白，但實際上還是有落差，使用外泌體可以真正讓新生成的膠原蛋白跟原本的一樣，恢復狀況也較佳。

如果想要使用外泌體去除疤痕，最好的介入時間是發炎期，因為外泌體可以協助傷口清掉那些裡面的髒污，同時降低傷口的氧化壓力，協助傷口復原；第二個時機點就是重建期，外泌體已經被證實可以協助皮膚傷口重建，避免疤痕產生。

外泌體還能幫助脫髮再生？

新冠疫情後，有許多人出現掉髮狀況，要如何擺脫此困擾，是很多人想知道的事。依照頭髮毛囊的狀態，可分為生長期、休止期與落髮期。正常情況下，約有九成的毛囊處於生長期，一成處於休止期。生長期一般是四到五年，生長期的毛囊還很健康，長出的頭髮通常不容易扯落；休止期的毛囊，時間則因人而異，通常是幾個月的時間，最多半年，進入落髮期後，頭髮就會逐漸脫落。即便頭髮脫落，只要毛囊健康，仍有機會長出新生的頭髮。一般來說，如果每天掉髮量在100根上下都是正常，如果大量產生時，就需要注意。造成掉髮的原因很多，包括：

雄性禿：通常是男性掉髮的原因。

壓力大：壓力賀爾蒙可能會引起掉髮。

不當的美髮：多次、使用錯誤的燙髮藥品、美髮或護髮產品，都有可能造成掉髮。

藥物：有些藥物會導致掉髮，如化療藥物、抗凝血劑、降血壓藥等。

營養缺乏：營養攝取不足也會造成掉髮，像是某些激進的減肥方式。

過去治療落髮的方法有很多，如果是雄性禿，會使用藥物抑制男性賀爾蒙，也有一些外用藥物可以刺激頭髮生長，像是Minoxidil或者是水楊酸，再來就是使用雷射照光進行治療，或是植髮也是一個選擇。

近年來有多篇論文在討論外泌體是否可以治療雄性禿，2023年一篇刊登在《美容皮膚學期刊》回顧性論文，檢視了目前16項研究，包括15項臨床前研究和1項臨床研究，都顯示使用外泌體可以增加頭髮密度和厚度，而且目前沒有顯著不良反應。

台灣有一些臨床研究也得到類似的效果。臨床上的觀察發現，外泌體能促進毛囊細胞的活性，延長毛髮的生長期，並改善頭皮環境，能幫助萎縮的毛囊，讓原本只長一根頭髮的毛囊，可以長到兩根、三根。外泌體中的活性成分還能調節黑色素生成，減少白髮的出現。（整理／林又旻）

疑惑1：外泌體也可以治療蟹足腫嗎？

蟹足腫是傷口癒合中最常見的問題之一，原因是組織過度增生所形成的疤痕。目前臨床上的標準治療，就是透過手術切除，再重新縫起來。但蟹足腫通常是體質問題，所以通常病人可能在復原時還是會產生，所以需要用電燒的方式，把纖維母細胞電死，才能真正處理蟹足腫。

目前沒有人使用外泌體來治療蟹足腫，一般會建議在蟹足腫手術後、進行傷口復原時，可以使用外泌體，幫助傷口復原。

外泌體在皮膚上的研究，多集中在傷口護理與治療掉髮，但同時也有許多其他研究展開中，像是異位性皮膚炎、硬化症的治療，應用在美白、淡斑上，都已經有相關論文發表，未來外泌體能夠處理的皮膚問題，只會多、不會少，值得大家期待。

疑惑2：使用外泌體有風險嗎？

在目前國內外的文獻中，沒有發現到什麼樣的不良反應。但是影響外泌體的風險倒是存在，外泌體的來源和純化過程可能影響安全性。因此，嚴格的質量控制和臨床試驗是必須的。有些不肖的廠商宣稱，產品中含有外泌體，但是實際上卻沒有，甚至含有對人體有害的物質；有些則是製程不明、品管不當，當然也就無法做出有效的外泌體。

疑惑3：外泌體面膜真的有效嗎？

在臨床診療上，經常碰到宣稱含有外泌體的面膜，結果敷了之後，臉部開始出現一些問題，就曾經有醫師實際從網路購買外泌體面膜，結果診所同事敷完後出現接觸性皮膚炎。建議消費者選擇經過科學驗證和臨床試驗支持的外泌體產品，並注意產品的來源和製造商的聲譽。在使用時，要遵循專業建議，並注意觀察皮膚或身體的反應。如果有任何不適，應立即停止使用並諮詢專業人士。

本文以介紹醫療新知與衛教宣導為目的，並非為廣告內容。療程效果與方式等，需以醫師親自說明為準。

・ 醫 師 小 檔 案 ・ 楊慶升 長庚醫院皮膚科醫師 長庚大學醫學系畢業，曾任林口長庚皮膚科住院醫師、桃園長庚皮膚科主治醫師，專長為皮秒雷射、除斑雷射、除疤飛梭雷射、脈衝光、染料雷射、多汗症雷射、面部雕塑、肉毒注射、注射微整形、上下眼皮手術、面部自體脂肪移植、電波拉皮、音波拉皮，以及一般皮膚病治療。

訊聯細胞智藥

本單元獲訊聯細胞智藥股份有限公司贊助。由《科學人》團隊獨立採訪撰稿。

（本文出自2024.12.30《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）