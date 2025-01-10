閱讀數學／小學課本常見字排行榜（上）

在學校各個科目中，除了數學，國語也非常重要。中低年級時要多認識生字，才能閱讀、推開知識的大門。不過，同樣是學一個字，「鐳」只有在元素週期表才會遇到，學起來價值不大；「的」幾乎是所有文章都會出現的全明星選手，一定要趕快學會。從這個例子我們可以發現：越常見的字越有價值。用數學（又從國語默默回到數學）的說法，就是「字頻（率）」越高，越該優先認識。

那麼，哪些字最常見、字頻最高呢？

▍ 一有人來了，我是不在的

根據統計，九年一貫課綱時，三大教科書出版社的小學國語課本3×6×2=36冊，總計有21萬字的內容，由3,403個相異字所構成。其中，最常出現的前100個字，大量重複出現，佔了整體的45%。

也就是說，只要認識常見排名的前100個字，就大略可以看懂小學課本將近一半的字。附帶一說，第一百名選手是「從」。只要認識前17個字，就可以讀出20%的字；第十七名是有點出乎意料的「這」，我個人以為它會再更前面一些。

最常出現的前4個字：的、一、我、是。佔了將近10%的字量，可謂國語課本四大天王。前十名重新排列後，可以寫成：「一有人來了，我是不在的」。

一首⋯⋯俳句？

前二十名與對應的出現頻率隱約符合某種趨勢，好像指數遞減。的確，在語言學上有所謂的齊夫定律，字頻跟名次成反比。不過這個再講下去又是另一件事，暫且略表不提。從這個數據可以看到，認識字頻越高的字，對孩子幫助越大。此外，有些常被拿來討論的字，例如我當年心目的大魔王：白部的「的」 vs. ㄔ部的「得」。原來，兩者出現的次數分別是 10,343 次與8,34 次，得竟然這麼不常用，使用頻率有著十幾倍的差距！

（未完待續）