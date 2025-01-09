新聞中的公民與社會／7大法官人事遭封殺 憲法法庭暫時停擺

一、時事掃描

7大法官人事案全遭封殺 3大案釋憲恐停擺 立法院進行司法院大法官人事同意權投票，司法院正副院長被提名人張文貞、姚立明等7位大法官被提名人均被封殺；根據立法院新三讀修正通過的「憲法訴訟法」，憲法法庭參與評議大法官人數確定不足10人，憲法法庭暫時停擺，不得作任何違憲宣告。【2024/12/24聯合報】

二、命題趨勢

英國前大法官Jonathan Sumption在The Reith Lectures 2019論壇以「法律與式微的政治」為主題進行演講，他傳遞出：不要高估大法官、不要低估國會議員、國會能解決社會重大爭議等訊息。立法權與司法權是民主政治的核心，兩者間的互動影響甚鉅；當法律不能解決社會歧異時，此時政治的折衝妥協就成為焦點。本新聞命題之關鍵詞：大法官提名制度、司法權獨立與公信力、立法院對總統的不信任、國會自主、憲法法庭空轉等。

三、牛刀小試

1997年我國第4次修憲時，對大法官採新規定：「中華民國92年總統提名之大法官，其中8位大法官，含院長、副院長，任期4年，其餘大法官任期為8年。」大法官改採任期交錯制。2024年底賴總統提名7位大法官，全遭立法院封殺；再加上立法院通過《憲法訴訟法》修正案，設下憲法法庭至少10位參與評議之門檻，而現任大法官僅8位，因此將造成釋憲停擺。有學者認為，這是少數政府之政治僵局，依現行法規，解決此僵局之最佳方式為何？

(A)為確保司法權可以運作，總統得於國會休會期間逕行任命大法官

(B)總統對立法院否決人事案，應秉持尊重國會自主，並重新補提名大法官

(C)行政院長對立法院否決大法官人事案，得經總統核可，移請立法院覆議

(D)總統得基於行使職權時，認立法院否決人事案有牴觸憲法之虞，聲請釋憲

答案：B

解析：(A)大法官必須總統提名，經立法院行使同意權後才任命(C)行政院長無權提出覆議(D)立法院享有否決總統提名人事案之權。

四、歷屆試題

因時空環境演變，憲法條文的原則性或抽象性規定，可能會出現保障人民權利不足之情形。以我國為例，為彌補憲法保障之不足，在未修憲的前提下，除經由大法官解釋以外，尚可經由下列哪個途徑來彌補屬最完備？(2021指考)

(A)立法院制定法律 (B)行政院頒布命令

(C)監察委員提糾正案 (D)總統召集國是會議

答案：A