國中自然／神祕數字藏玄機 一起解密質子、中子及電子數

親愛的同學們，當我們學習到元素符號時，常可以看到符號旁邊還標註著數字，究竟這些數字代表什麼呢？讓力宇教育的孟翔老師帶你一步步揭開這些數字的涵義吧！

原子包含質子、中子和電子，其數量也是決定原子種類的關鍵。在學習的過程中，許多同學容易對「原子序是什麼？」「質量數、質子數有什麼區別？」等問題感到困惑，甚至混淆了判讀的方式。力宇教育的孟翔老師用條理分明的方式，讓同學清楚了解元素符號的表示方法及其意義。

這個課程也是國二理化進入微觀世界的重要基礎，學好它不僅能搞定第三次段考，也能為下學期課程奠定良好的根基，快點開影片，跟著老師來一起解密吧！

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