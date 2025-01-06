用戶外昆蟲課讓孩子放下3C 蚊子老師廖姿雯：我也在過自己想要的童年

一群小小探險家圍繞在林野步道上尋找躲在大自然裡的昆蟲，像是發現寶藏般，每找到一隻昆蟲，孩子就會睜大眼睛興奮的問：「這個有毒嗎？」「這個可以摸嗎？」。

「其實大自然很好玩，現在的孩子很少有機會在大自然裡面玩，我會試著推他們一把，幫孩子打開思路之後，甚至有很多遊戲是他們教我玩的！」畢業於中興大學昆蟲學系，從事昆蟲教學引導10餘年的廖姿雯，是孩子與家長口中的「蚊子老師」，同時也在蟲窩自然生態工作室擔任講師。

在採訪時，蚊子老師對於大自然探索充滿熱情的說道：「在大自然裡，還有很多意想不到的玩法！像是花可以吸花蜜、某些葉子可以拿來射飛鏢，常見的鬼針草玩槍戰。」

零基礎的新手探險家可以先練習—感覺大自然；也就是人類的［五感體驗］。像是「視覺」可以用眼睛觀察找找看，「觸覺」可以跟觸摸昆蟲，「聽覺」可以聽聽看昆蟲發出千奇百怪的聲音，並且模仿，甚至「嗅覺」、「味覺」，品嚐可以吃的植物、果實。

「我們可以吃昆蟲嗎？」有一位才國小低年級的小女孩主動勇敢發問，也激發蚊子老師特別安排一堂「蟲蟲下午茶」，邀請孩子參與製作「炸蟋蟀」、「麵包蟲搖搖薯條」等昆蟲點心，同時引導孩子思考，昆蟲作為食物的營養價值與環保意義等。

讓孩子試著用手觸摸，幫助他們自我突破

在台灣，大自然環境富裕，像是台北的四獸山、陽明山、芝山岩都有固定課程路線，光是北部可以探險的基礎路線就有30條。在戶外很受孩子們歡迎，常見的昆蟲有：毛毛蟲、蝴蝶、蟋蟀；另外，少見會令人驚奇的像是：蟾蜍、糞金龜、蛇、蜥蜴都有機會碰到。

每當發現新的昆蟲，現場就會尖叫連連。蚊子老師個性活潑有趣，甚至說：「我們最喜歡介紹突破一般人想像的昆蟲動物，幫牠們平反一下」讓整個探險活動充滿驚奇好玩。

另外，課程內容還會讓小昆蟲跟生活中的東西連結，幫助孩子跳脫框架，激發更多創意。輕輕抓起爬在葉子上的毛毛蟲，「這隻毛毛蟲牠現在可以走在你的手上，如果你想的話，你們可以把手伸出來排隊」蚊子老師說明，練習觸摸昆蟲，讓原本退縮怕蟲的孩子，變得能堅定的伸出雙手，輕緩靠近，也學習到人際互動、等待。

老師同時也會詢問小朋友：「你覺得摸完像什麼感覺？毛毛蟲的毛刺刺的，有沒有很像摸到牙刷？」通常孩子會有很多創意，像水彩筆，像我的哪一件衣服，一個人挑戰摸了之後，其他孩子會慢慢的也跟著敢挑戰。

拉近彼此距離 啟發孩子多元思考

帶領著小小探險家在戶外各地尋找寶藏，這門「戶外昆蟲課」不僅拉近孩子跟大自然的關係，也幫助孩子放下3C電玩，增加孩子多元觀感、包容度，學習尊重生命，認識環境保護。

為何充對昆蟲生命滿好奇，並且想帶孩子們進入大自然？「我也在過自己想要的童年！」蚊子老師提及自己很真實的面對孩子們，重新陪伴孩子過童年，同時也尊重孩子和家長的狀態。

她分享，曾經有個孩子正在憤怒踩踏螞蟻，在制止這個孩子後，了解其原因，是因為「著急想拯救被搬走的蝗蟲」，孩子說：「我很生氣，因為覺得蝗蟲很可憐」雖然行為上需要制止，但從出發點可以看出孩子開始學會了同理心。

在自然探索的過程中，除了昆蟲知識的累積，也幫助孩子建立對其他生命的尊重和同理，體驗挫折和等待。例如《蟲蟲小劇場》的課程設計，讓孩子在接觸昆蟲時，以昆蟲的視角與孩子對話，並將孩子比喻為大巨人，藉此引導孩子接觸昆蟲（或其他動物）時的接觸力度與方式，讓孩子懂得以「摸」代替「拍」，以「輕柔」代替「興奮」。

蚊子老師表示，「現代孩子較少接觸大自然，因此我們為孩子撐起安全網，讓他們練習接觸未知害怕，練習說出自己的狀況，更讓親子有不同的陪伴方式。 當孩子開始探索身邊的昆蟲寶物，開始在生活環境中學習觀察，對各種小生命從好奇害怕，到產生情感。能在孩子的人格養成期，培育出同理心，建立尊重生命、珍惜環境生態的高貴品格。」

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文章授權轉載自《未來Family》