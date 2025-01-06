從魯蛇變身英文名師 鄭錫懋靠著一關鍵成功逆轉人生

暢銷書《英語自學王》作者鄭錫懋用「2266」形容自己的人生。第一個2是曾開設2家補習班，第二個2是出版英文學習書《英語自學王》、《英語自學王2》；兩個6則分別是，大學企管系念了6年，以及當全職爸爸6年。

他自嘲年輕時就就是個「魯蛇」。大學聯考英文只有20分，就讀逢甲大學企管系的大一英文被當了3年，微積分修到第7次，遇到好心老師怕他畢不了業、才終於及格；如今，不僅出版英文學習書，還成為大企業指定的講師，到輝瑞藥廠、台積電等企業上課，學習歷程峰迴路轉、跌宕精彩。

他分享人生「脫魯」的關鍵是，「重複」二字。回首人生的每個際遇和經歷，都不會是浪費，而是某種形式的養分積累，最終等來水到渠成的時刻。

童年很黯淡，離優秀很遠

鄭錫懋自剖，從小不知道該怎麼讀書，缺乏念書的紀律和技巧；直到大六開始自學英文，才慢慢學會學習的方法和習慣。

小一時第一次帶回家的國語考卷只有10分，他笑稱自己的「起點」真的很低。一直到小五前，無論是成績、身高、長相甚至體育表現，沒有一項拿得出手、和優秀沾不上邊。

爸媽賣剉冰的工作很忙，身為長子的他下面有3個妹妹，有2人生病，「能夠好好地活著，就很不容易了；在生死面前，成績算得了什麼呢？」

小五時，迎來人生第一次轉折。半路上遇到國中生欺負他，逃跑時從高處跌落、撞到後腦勺，還去醫院縫針，隔天，他發現自己好像突然開竅、變聰明了，本來看不懂的課本竟然看得懂了，成績大躍進，變成班上前3名的好學生。

升國中時，他考上雲林私立名校正心中學的美術資優班。同學各個從小被精心栽培，家裡經濟條件和文化資源豐厚；第一次段考，他的成績平均90分，卻是班上倒數第3名。「我好像被打回原形，又變成那個不會讀書的孩子，十分自卑痛苦。」

加上，在學校缺乏歸屬感、找不到可以融入的小團體，鄭錫懋變得叛逆、四處生事。有一次段考完當天，他覺得沒有人應該再繼續念書，於是偷偷放水、淹掉晚自習教室，事後整個地下室花了一周才清理乾淨。

見兒子出現偏差行為，國二時爸媽把他轉回彰化田中念。自覺顏面無光的他，心態上幾乎放棄自己，無心學習。

從補習班掃廁所，到上台教數學

所有學科之中，鄭錫懋念得最好的是國文，大學聯考考90分、加權計分後得以考上大學。大學的兩大學分「學業」和「社團」，都修得不怎麼樣：大一英文修到大四才過，微積分修到第7次，差點畢不了業；「相聲社」在他當社長任內倒掉。用世俗眼光來看，就是個魯蛇。

大五起他在補習班打工，當班導師、做行政工作，兼清潔環境、掃廁所。有次老闆看他掃廁所，稱讚他很認真，問他要不要試試教小六的數學？原來，有一位老師突然離職。老闆給他任務，若4堂課上完，還有學生留下來、就可以當老師。

極欲擺脫魯蛇標籤的他，立刻抓住機會，想著如何讓學生喜歡他的課，就在數學題之間穿插笑話；2堂課下來，學生不減反增。

鄭錫懋信手拈來就是笑話哏，這要歸功於他在相聲社的累積。身為一人社團的社長，他做了很多功課，將學長姐留下的相聲舞台劇DVD，《那一夜，我們說相聲》《這一夜，誰來說相聲》《又一夜，他們說相聲》《台灣怪譚》等經典表演，不斷重複、反覆地看，幾乎所有的段子和台詞都能倒背如流。

「看他們如何逗哏、捧哏、抖包袱，理解什麼是幽默；看《台灣怪譚》中李立群一人撐起舞台劇，如何說故事、抓住台下的目光。」鄭錫懋說，這些對於他後來當講師的幫助很大。

鄭錫懋常到校園分享自己的求學經驗，鼓勵孩子。

從教數學，改教英文

鄭錫懋很感謝一個天才少女，改變他的人生。他教國小數學，同時身兼國三班導、幫忙輔導作業；前一晚他想了10分鐘才想出來的題目，隔天那個女生只花了30秒作答。「她讓我清楚地知道，我不能教數學，這條路走不遠。」

他唯一確定的是，自己很喜歡教書，把一個人從不會教到會，充滿成就感。不教數學的話，要教什麼呢？他評估，大學微積分被當了6次，英文「只」被當3次，那就朝英文努力吧！

「人生有時候就是需要適當的誤解，不然沒有勇氣再往前走。」鄭錫懋引用許榮哲老師的話：「你相信自己是天才，比你真正是天才更重要。」

學英文不貪快，真的學會後才學新的

他請教補習班的外師如何學好英文？外師覺得台灣人學英文很greedy（貪心），還沒真的學會、就急著學新的；鄭錫懋聽從外師的建議，用3、4個月時間把一期英文雜誌完全弄懂。「回到學語言的本質，不去想文法的考點是什麼，而是不斷地重複，掌握基礎的語感和句子結構。」

接下來，他找來一本英文對話書，在沒看過書的情況下，花40天、將書附贈的CD聽上80遍，才翻開課本，找出哪些字自己沒聽到。很久以後，他發現這個做法和語言學習的理論不謀而合；知名語言學家Dr. Krashen 提倡學第二語言，初期需「狹窄地聽（Narrow listening）」，建立語感和基礎能力，才開始廣泛學習。

鄭錫懋進一步分析自己沒聽到的單字。一種是聽不懂，因為單字沒背過，解決之道就是努力增加單字量；另一種聽不到、聽不清的，是因為聲音出現連音、削弱音、變音等。

為什麼發音會產生這些變化？深入研究之後，他找到一些原則，並發明出10招，用10個成語幫助自己記憶。例如：「母子連心」，母音跟子音要連在一起；「有氣無力」，氣音要弱化去念；「虛無飄渺」虛詞就是模糊地念等。這些方法也被他寫進第一本書《英語自學王》裡。

持續精進英文的3個關鍵

鄭錫懋當兵時，持續努力自學英文，落實3件事：掌握零碎時間；每天聽英文、持續輸入；把握機會輸出。「當時我不懂什麼語言學習的概念或理論，但事後回頭來看，方向恰好對了。」

他隨身帶著小筆記本和筆，將蘋果日報每天的英文對話或笑話、剪下來，抄到筆記本上，一有空檔就拿出來背，站哨時念讀英文。其次，偷偷夾帶MP3，因為是違禁品、被抓到就禁假一周，「用假期當賭注，每晚偷聽英文。」

放假時只要看到外國人，就上前搭訕。收假的路上有一段路是搭公車，車上都是移工和阿兵哥，他會買兩瓶啤酒，確認對方會說英語就坐下來，邊喝邊聊天；火車上較有機會遇到國際觀光客，樂於和台灣人交流。

退伍後，他想挑戰去全英語國家、試試自己的英文程度。身上沒錢的他選擇去印度2個月，一邊旅行、一邊用英文教印度孩子數學，幾乎走遍印度中南部。

這段自學英文、遊歷印度的故事，還應賴世雄老師之邀、登上《常春藤解析英語》雜誌的封面，激勵不少人。而後他回到補教業，累積多年教學及經營管理經驗之後，創辦2家補習班。

退伍後他到印度旅行，一邊用英文教孩子數學。

教兒子英文，從對聲音敏感開始

從英語自學者到後來成為英語名師，很多人好奇他怎麼教兩個兒子英文？「我並沒有刻意教他們英語，」他所做的是，讓孩子及早對聲音有更多元的感受和學習。

「一個從小能夠說國語和台語的孩子，學英文是更快的。」「台語有些入聲字、爆破音，是國語所沒有的；從小會說台語，其唇齒、口腔、肌肉的位置以及對聲音的敏銳度等，都比較好。」

他談到，包括美國、英國、加拿大、澳洲等四個國家，近年立法推動SoR（Science of Reading，英文閱讀的鷹架），挽救3C世代孩子識字率下滑的問題，學習順序大致分為五個階段：PA（Phonemic Awareness）音素覺察、Phonics自然拼讀、Fluency流暢、Vocabulary and Grammar單字文法、Reading Comprehension文意理解。

所謂的音素覺察，是能夠聽出聲音、辨識聲音、拆解聲音、重組聲音的能力。教學經驗豐富的鄭錫懋指出，比起死記硬背，對聲音敏感的孩子學英文更順利。因此，他常陪孩子玩聲音的遊戲、建立PA音素覺察能力，比方說選一個聲音當開頭，例如b，bed、bell、bear等，讓孩子念出b音的母音組合字，下次換p或 k開頭。

很多人學英文的經驗充滿挫敗，身為過來人，鄭錫懋有感而發地說：「挫折通常跑得比成果更快，別讓孩子的學習熱情一下子就被澆熄了。」

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文章授權轉載自《未來Family》