好讀周報／佛羅里達、阿拉斯加…盤點美向他國購地的領土擴張史

文／陳韻涵輯

鑑觀歷史，美國數度向其他國家購買土地，擴張美國領土。

●路易斯安納

1803年，美國以1500萬美元向法國購買路易斯安納領土，其面積約215萬平方公里，從密西西比河以西延伸到洛磯山脈，從墨西哥灣延伸到加拿大邊境。

美國國家檔案館（NARA）資料顯示，「路易斯安納領土購地」是美國史上最大規模的國際土地交易。

●佛羅里達

1819年，西班牙與美國簽訂《亞當斯-奧尼斯條約》，把東佛羅里達割讓給美國。國務院資料顯示，西班牙當下未獲任何賠償，美國事後給西班牙500萬美元，補償人民起義造成的傷害。

●德克薩斯

德克薩斯原是西班牙殖民墨西哥的德克薩斯，墨西哥1821年獨立，德克薩斯人1836年對抗墨西哥並宣布成立德克薩斯共和國。

1845年，當時的美國總統波爾克吞併德克薩斯，將其納入聯邦，成為美國第28州。

1846年，美國對墨西哥宣戰，雙方1848年簽訂《瓜達盧佩伊達戈條約》，墨西哥放棄相當於戰前領土55%的約136萬平方公里土地，換取1500萬美元。

●哥斯登購買計畫

1853年，美國駐墨西哥大使哥斯登與墨西哥總統安東尼奧簽署「哥斯登購買計畫」，化解墨西哥與德州艾爾帕索西側的邊境問題，美方以1000萬美元收購當今亞利桑納州南部和新墨西哥州西南部，將近7.8萬平方公里的土地。

NARA指出，這是美國本土近代最後一次重大領土收購計畫。

●阿拉斯加

1867年，美國以720萬美元，向俄羅斯購買阿拉斯加約152萬平方公里的領土，但阿拉斯加直到1959年才升格為美國第49州。

●美西戰爭

美西戰爭1898年4月至8月爆發，美國事後透過條約獲得關島，以及西班牙自《巴黎條約》獲得的殖民地菲律賓和波多黎各。1946年，菲律賓獨立。

美西戰爭凸顯夏威夷作為菲律賓軍事基地的戰略價值，美國1898年8月吞併夏威夷，稱之為「夏威夷領地」。1959年，美國政府在夏威夷舉辦公投，獲得多數居民投票支持，夏威夷成為美國的第50州。

●薩摩亞

1898年，薩摩亞發生第二次薩摩亞內戰，美國、德國與英國分割控制權，1899年經三方會談後，德國取得該島西半部，美國獲得該島東半部。

●維京群島

國務院資料顯示，美國自1867年起嘗試擴張勢力到加勒比海地區，屢次詢問丹麥是否願意出售丹屬西印度群島。丹麥1917年同意以2500萬美元的價格把維京群島賣給美國，其後美國政府將該領土更名為美屬維京群島。