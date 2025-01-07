好讀周報／外交矛頭指格陵蘭、加拿大、巴拿馬運河 解讀川普放話

文／陳韻涵輯

美國候任總統川普1月20日準備就職，而他當選後便已陸續發表「外交政策」言論，矛頭直指格陵蘭島、加拿大和巴拿馬運河。鑑觀歷史，美國數度向其他國家購買土地，擴張領土。

川普考量非法移民和強效止痛劑「芬太尼」走私，揚言對墨西哥、中國和加拿大加徵關稅後，並表態有意擴張美國領土，形容加拿大可能成為美國第51州。

川普的兒子艾瑞克則在「X平台」發布圖文，開玩笑建議父親透過亞馬遜「下單」領土。照片可見川普看著手機上模仿亞馬遜購物車的畫面，「選購」格陵蘭、加拿大和巴拿馬運河，而川普面帶微笑，顯得相當滿意。

●施壓丹麥加強防務 點格陵蘭用意在此

川普當選後重提第一任期的政策，宣稱考量國安和航運自由，美國絕對需要擁有格陵蘭，凸顯格陵蘭島對美國和北大西洋公約組織重要的戰略地位。

格陵蘭座落大西洋和北冰洋之間，是世界上最大的島嶼，島上80%被冰覆蓋，設有美軍大型太空基地。過去600年來，格陵蘭隸屬於丹麥領土，丹麥政府1979年賦予格陵蘭自治權，島上內政由格陵蘭島自治政府自理，外交、國防與財政則由丹麥代理，需要修憲才能改變主權。

川普重提想買格陵蘭數小時後，丹麥國防部長波爾森宣布大幅提高對格陵蘭的國防支出，撥款至少15億美元（約台幣494億元），並形容公告這筆國防支出的時間點是「命運的反諷」。

軍方人士透露，施壓丹麥加強格陵蘭的防務，正是川普喊話的真正用意。格陵蘭不僅蘊藏豐富的石油和稀土等礦物，且位於北美洲到歐洲的最短航線上，對美國而言具備重要戰略價值。

●確保各國都能通行 劍指中國擴張勢力

川普上月在亞利桑納州鳳凰城一場保守派會議上表示，巴拿馬運河「被偷走，就像美國在世界各地被敲竹槓一樣」。川普主張，巴拿馬政府擁有的運河應還給美國，絕對不能落入錯誤之手，暗指在南美洲協助當地政府大興土木以擴張影響力的中國。

1904年至1914年，美國曾協助興建巴拿馬運河。時任美國總統卡特1977年與巴拿馬民族主義領導人陶瑞賀士簽訂條約，確保所有國家都能使用該運河，而美方訂1999年之前交還運河控制權。

1989年，美國出兵巴拿馬，逮捕獨裁者諾瑞嘉，美方當時認清無法再控制代表巴拿馬高度國家意識的運河，遂決定陸續移交運河和附近貿易區管理權，巴拿馬在2000年擁有完整的運河控制權。

曾在川普第一個任期內擔任美國駐巴拿馬大使的費理告訴《華爾街日報》，川普認為美國放棄（運河）卻一無所獲，形同占美國便宜。報導指出，川普因應大量湧入美國的非法移民問題，以及美國與對拉丁美洲國家的複雜關係，巴拿馬運河在檯面上攸關國際經濟和航運，檯面下實則為中國在拉丁美洲迅速擴張政治與經濟影響力。

香港業者1990年代開始經營巴拿馬運河在太平洋與大西洋兩側的港口，中國資金快速進入拉美國家基礎建設，使其影響力勝過美國。川普表示，美國移交運河給巴拿馬經營，不是讓中國或其他國家來管理該運河。

除了運河外，哥倫比亞與巴拿馬之間環境險惡的「達連隘口」是眾多非法移民從南美洲前進美國與墨西哥邊境的要道，2023年就有52萬人走過這段長約113公里的原始雨林。

立場親美的巴拿馬總統穆里諾2024年7月上台後，與美國達成協議，爭取用來驅逐穿越叢林非法移民的經費。穆里諾派軍隊駐守叢林並架設倒刺鐵絲網，切斷非法移民必經之路，並希望川普就任後，繼續支持巴拿馬打擊偷渡人潮。

穆里諾表示，運河與打擊非法移民人潮是兩碼子事，「我們期盼川普政府理解此區域有多複雜，美國的『邊境』就在達連隘口」。