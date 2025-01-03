閱讀數學／迪士尼的教育夢：最強數學老師——唐老鴨？

每個人一定都看過迪士尼(Disney)的動畫、電影。但你知道，作為娛樂帝國的創辦人，Walter Disney也曾好為人師，想在教育領域中有一番成就嗎？

▍ 最強數學老師，唐老鴨

Walter Disney提出了 教育娛樂（edutainment）的概念，認為教育不應該只是枯燥的講述、練習，而應該有更趣味的方式。edutainment這個詞正是結合了education（教育）與entertainment（娛樂）。他說：

「這是一種全新的娛樂形式，不只是為了取悅觀眾。這樣的影片非常關鍵，因為它探討的主題將直接影響每一位美國的男人、女人和孩子。」

迪士尼的作品中最有名、也最適合我們分享的莫過於《唐老鴨漫遊數學奇境》（Donald in Mathmagic Land）。在這部電影中，唐老鴨宛如＃愛麗絲一樣，展開了一段奇幻旅程。

開場，唐老鴨拿著獵槍在森林探險，看見了奇怪的正方形樹根，源自於根號的英文square root的另一種趣味意義，就讓數學愛好者會心一笑。隨著劇情，唐老鴨帶領觀眾探討音樂、黃金比例等數學議題。這部影片於1961年榮獲＃奧斯卡最佳短片獎。而仿照愛麗絲的劇情，相信有一部分也是源於《愛麗絲夢遊仙境》的作者是數學家的身份。

▍ 迪士尼也懂縮放儀？

差不多也在那個時期，迪士尼也推出了一款富有教育意義的商品——縮放儀。

縮放儀是17世紀的數學家 沙伊納 （Christoph Scheiner）的經典發明，它讓人們在沒有電腦的情況下，得以精準地等比例放大、縮小畫作。後來被廣泛運用在例如地圖製作、硬幣鑄造等領域。

沙伊納本人也是知名的天文學家，在太陽黑子、光學上都有了不起的貢獻。

迪士尼作為動畫製作企業，推出繪畫相關的科學儀器，也是在理所當然不過的選擇。於是，我們可以看到當時不管在歐洲或是美國本土，迪士尼都有不同包裝的縮放儀，讓孩子可以練習臨摹米老鼠、唐老鴨。不知道當時的說明書裡有沒有提到縮放儀的關鍵原理「相似形」，或是討論放大縮小的「比例」。不過如果是去過數學奇境的唐老鴨，一定會忍不住來分享的吧。