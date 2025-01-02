新聞中的公民與社會／德總理史上第3位 蕭茲國會提信任投票失敗

一、時事掃描

信任投票失敗迎國會改選 德總理蕭茲成史上第3位 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在國會提出的信任投票案沒有通過，成為歷史上第3位，透過信任投票失敗迎改選的社民黨總理。蕭茲表示，此舉目的是為了提前舉行國會選舉。【2024/12/17聯合報】

二、命題趨勢

德國國會總席次733席，367席以上即絕對多數，得組織內閣進行執政。2021年國會選舉結果：社民黨207席、基民黨196、綠黨117、自民黨90、其他123；社民黨與綠黨、自民黨組成三黨聯合政府，被稱為紅綠燈聯盟。但聯合政府爭執不斷，最終被迫解散。本新聞命題之關鍵詞：聯合政府、分贓政治、信任投票、看守內閣、多黨制、聯立制之選舉制度等。

三、牛刀小試

德國國會否決總理Olaf Scholz提出的信任投票，國會將解散並預計2025年2月23日重新選舉。2021年Olaf Scholz領導的社民黨，與綠黨、自民黨組成聯合政府後，三黨持續出現政策歧見，近期爭執點是如何讓德國走出經濟衰退，主因是德國不僅是歐洲表現最差經濟體之一，聯合政府民調也持續下跌；對於2025年政府預算赤字，社民黨和綠黨主張加稅和舉債，自民黨則提出應嚴守憲法的債務煞車並避免過度舉債；Olaf Scholz隨即開除自民黨的財長Christian Lindner，導致聯合政府垮台。從德國的政府體制來檢視此事件，何者的論述最為適切？

(A)由於是Olaf Scholz自提信任投票，因此將逕行宣布解散國會，不必提交總統來宣布

(B)重新選舉產生的新國會，任期將補足原先國會所遺之任期，而不是重新起計新任期

(C)總理為國家元首與政府領導人，當信任投票失敗後，總理可選擇解散國會或辭職下台

(D)跨黨派組成的聯合政府，具有難以駕馭的傾向和不穩定，在政策走向常常出現互相歧異

答案：D

解析：(A)總理必須提交總統，由總統來宣布解散國會(B)重新選舉產生的新國會，任期將重新起計(C)總統為國家元首。

四、歷屆試題

2017年土耳其通過修憲公投，將憲政體制由議會內閣制改為總統制，總統由普選產生且擁有更大行政權，由總統組成政府並任免各部會首長。從民主國家的政府體制特性加以判斷，下列何者最可能符合土耳其修憲後的政治運作？(2024學測)

(A)總統所屬政黨若未獲國會過半席次，須組聯合政府

(B)總統必須到國會說明外交政策，以表示對國會負責

(C)總統執行各項政策的預算，仍須獲得國會審議通過

(D)總統施政不佳時，國會可提出不信任案促使其下台

答案：C