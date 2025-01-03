寫作教室／情從何處來？情意題的首要任務

許多同學在練習國寫情意題時總是感覺「情到用時方恨少」，想要在自己的生命經驗中寫下當時的心情，最後卻發現，除了經驗描述之外就無情可抒了。關於國寫情意題的練習心法，我們也許可以試著從大考中心公布的測驗目標來推敲。

情意題的測驗目標開宗明義提到：「（考題）測驗考生是否具備情意、想像等感發體悟能力」，依此，情意題的答題方向在於「感發」與「體悟」兩個面向。感發指對於題目設題的內容是否能有同情共感的想法；體悟則是在同情共感中作更深刻的哲理性的思考。

然而感發與體悟要怎麼在文章中發揮呢？以下試著從歷屆考題說明。109年「靜夜情懷」中，題目素材提供蘇軾詞作〈臨江仙〉和陳列《地上歲月‧山中書》中深夜沉思之感悟，試著要考生共感蘇軾想要擺落人世間紛擾的心情，以及陳列在深夜獨處中看見人間才是人情用心之所在。並且從二者中擇一或是連結兩者，提出自己人生經驗中，在靜夜時的體悟，是想要逃離現實或是擁抱人群。

與這類似的還有112年「花草樹木的氣味記憶」以蔣勳《給青年藝術家的信》書中關於「氣味」喚起過往記憶和感受的描述，讓考生共感生命中的相關嗅覺經驗，以及體悟出氣味所召喚出的生命情感記憶之於自己的重要性。以及113年「縫隙的聯想」從《樹木教我的人生課》中提及森林的群樹若要能有孕育新生命的機會，是必要犧牲一些生長空間，讓出樹梢縫隙讓陽光照射至底層。

以此科普知識讓考生聯想、感發，人生何時也有需要縫隙的時刻，並且體悟這樣的「人生縫隙」之於自己的生命歷程有什麼意義。

由以上分析可知，情意題書寫重點在經驗中的體悟。因此，準備情意題的首要任務在於：思考各式人生經驗中，自己更深刻的體驗是什麼。例如在搞砸的競賽經驗中體會到，最終的結果並不能代表一切，能力逐步累積的過程、克服困難堅持的信念和自己的成長蛻變可能是更為珍貴的。