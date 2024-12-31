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國際小學堂／阿塞德家族獨裁50年 為何12天垮台

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
曾軍援敘利亞前總統阿塞德（左）的俄國總統普亭（右），今年因對烏戰事無暇他顧。圖為兩人在莫斯科會晤。（路透）
曾軍援敘利亞前總統阿塞德（左）的俄國總統普亭（右），今年因對烏戰事無暇他顧。圖為兩人在莫斯科會晤。（路透）

敘利亞前總統阿塞德八日遭反抗軍推翻，其家族半世紀的政權落幕。敘國內戰始於十多年前阿塞德鎮壓阿拉伯之春示威潮，近年戰線僵持。但隨著阿塞德盟友俄羅斯、伊朗相繼身陷戰事，反抗軍迅速行動，十二天就拿下首都大馬士革。這場內戰如何演變到今日局面？

鎮壓阿拉伯之春 激起反對派武裝反抗

阿塞德父親哈菲茲．阿塞德從一九七一年開始鐵腕統治敘利亞。哈菲茲二○○○年去世後，阿塞德接棒掌權。二○一一年阿拉伯之春浪潮席捲中東，主張民主的示威者走上街頭呼籲專制的阿塞德下台，但遭暴力鎮壓，軍人和戰車兵臨多處城鎮。

反對派支持者開始拿起武器，起初，是要自我防衛，後來則致力於驅趕忠於阿塞德的部隊。敘國反抗勢力由不同意識形態的人馬構成，並受鄰國土耳其、區域大國沙烏地阿拉伯、阿聯及美國等外國支持。

反阿塞德戰士八日拿下敘利亞首都大馬士革，與民眾一同在該市的奧米亞廣場慶祝。（法新社）
反阿塞德戰士八日拿下敘利亞首都大馬士革，與民眾一同在該市的奧米亞廣場慶祝。（法新社）

二○一二年一月，阿塞德矢言要用「鐵拳」擊倒「恐怖主義」，但反抗軍在敘北、東部掌控多處領土，阿塞德壓力漸增。

二○一二年底，敘國內戰死者已逾六萬人，但阿塞德排除一切和反抗軍和談的可能，譴責他們是「西方的傀儡」。時至二○一五年上半，敘國政府接連挫敗，敘北伊德利布市被反抗軍控制，敘東更多領土落入極端組織伊斯蘭國

俄國、伊朗強化支持 穩住阿塞德政權

二○一四年反抗軍得勢、伊斯蘭國開始橫掃敘國時，美國擔心敘利亞會永久成為恐怖分子溫床，美方領導的國際聯軍介入，旨在消滅伊斯蘭國，但不求對抗阿塞德政權。美國也和敘國庫德族戰士主導的「敘利亞民主力量」合作反恐，最後讓伊斯蘭國在敘國勢力幾乎盡失。

反抗軍羽翼漸豐之際，俄羅斯、伊朗則強化支持阿塞德。二○一五年九月，俄國總統普亭下令展開大型空中行動加以支援，讓戰局變得對阿塞德有利不少。俄國的猛烈空襲和飛彈攻擊，對二○一六年圍攻當時反抗軍在阿勒坡的重鎮，以及對二○一八年初圍攻大馬士革郊外東古塔區的戰役，都扮演決定性角色。

收復東古塔區後，敘國政府軍在二○一八年也重新完全掌控西南部的德拉省，接著表明要「解放」伊德利布省。二○一九年底，政府軍對伊德利布發動攻勢，喪命者數以百計，近一百萬人逃離家園。直到二○二○年三月，俄國與力挺反抗軍的土耳其達成在伊德利布的停火協議；往後四年，戰線大致進入凍結。

阿塞德盟友自顧不暇 反抗軍閃電進軍

敘國內戰已使逾卅萬人喪命，近六百萬名難民逃向國外，對中東乃至世界有廣泛影響。二○二一年，阿塞德贏得第四個總統任期，敘國官員稱他拿下九成五選票。直到十一月下旬反抗軍發動進攻前，阿塞德政權都還看似安穩。

十一月廿七日，多年在伊德利布鞏固勢力的伊斯蘭主義反抗團體沙姆解放組織（HTS），突然往東朝阿勒坡推進。當天反抗軍就宣布捷報：他們擊垮一個敘國政府軍基地，擄獲軍人、戰車，還掌控幾座村落。分析家當天說，反抗軍已距離阿勒坡幾公里遠。

十一月卅日，反抗軍掌控阿勒坡。十二月五日，往南進攻的反抗軍拿下從未掌控的中部城市哈瑪。七日，反抗軍宣布拿下另一戰略城市荷姆斯。最後在十二月八日，反抗軍幾乎沒動到干戈就進入大馬士革。俄羅斯其後宣布阿塞德已辭職離境。

曾經僵持的敘國內戰戰線，為何在此時重新引爆，在短短十二天終結了敘國政權？美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿塞德的關鍵盟友正在為了其他地方衝突無法抽身，反抗軍可能趁著這個敘國政府弱化之際下手。

分析家：反抗軍利用真主黨空窗進軍

俄國二○二二年全面入侵烏克蘭，將人力和資源挹注其中。伊朗在加薩戰事二○二三年十月爆發後，也遭受以色列接連攻擊；過去在內戰中支持阿塞德、親伊朗的黎巴嫩武裝團體真主黨，同樣備受打擊。有分析家表示，反抗軍是利用真主黨留下的空窗在敘國進軍。

敘利亞阿塞德政府迅速垮台 製表／高詣軒 圖／聯合報提供
敘利亞阿塞德政府迅速垮台 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

伊斯蘭國 伊朗 阿塞德

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