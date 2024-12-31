好讀周報／若昆蟲滅絕 疫情恐找不到疫苗、藥物…專家籲關注生物多樣性

文╱記者王惠英

「企業推動永續發展，為什麼要關注生物多樣性？」在一場「企業ESG實踐論壇」中，有人提出這樣的疑問。安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠當時回答：「新冠疫情來得快且猛，我們需要疫苗和藥物，其中棘蛋白疫苗來自昆蟲，但昆蟲滅絕速度是有脊椎動物的8倍，如果昆蟲都滅絕了，下次碰到疫情可能找不到疫苗和藥物，難道不是風險嗎？」

2019年，國內首次公布「台灣生物多樣性認知調查」結果，近7成受訪者表示聽過生物多樣性，但僅13.8%能正確回答問題，多數人為部分理解或完全不了解。

自然生態保育協會理事長鍾國芳說，生物多樣性是各種生命形式變異的總和及其交互關係，包含遺傳（如狼、狼犬、獒犬）、物種（如植物、動物、真菌、細菌）及生態系（如森林、草原、珊瑚礁）的多樣性。

今年首度公布的「國家氣候變遷科學報告2024」示警：持續高碳排下，台灣水稻、玉米等作物到世紀末將分別減產18%和17%，畜牧和漁業生產也受高溫影響，當海水增溫攝氏1度，俗稱「小卷」的劍尖槍鎖管漁獲量將減15%，估產值可能少近2億台幣。

台灣並非「生物多樣性公約」締約國，但依「愛知生物多樣性目標」首度出版「2020年生物多樣性國家報告」，自我檢視這方面的狀況。

台灣國有林占陸域面積約42.5%，是野生動物重要棲地；但私有農地、林地、魚塭等難畫為保護區，物種無法受到足夠庇護；其他如河溪整治、新市鎮開發等行為，也破壞許多生態棲地。

台灣師範大學生命科學系教授林思民指出，台灣山林保護和野生動物保育做得不錯，熊、鹿等動物會持續增加，如何管理是未來的挑戰；有生存危機的是淺山與淡水濕地的物種，包括石虎、台北赤蛙、赤腹游蛇等瀕危生物。

外來種入侵也是生物多樣性減少的主因。荒野保護協會副秘書長莊育偉說，台灣對外來種的防治早已失守，當前課題是本土種與外來種如何共存、如何提高生物多樣性，以及加強本土種的「保種」。

地球公民基金會副執行長黃斐悅認為，2018年起推動「國土生態綠網」計畫，盤點歷年生態調查資料、套疊圖資，指認生物多樣性熱點與關鍵區域，並以綠帶或藍帶鏈結各熱點與山、海間的重要生態系，是有助維護生物多樣性的重要基礎工程。

台灣正以「國土生態綠網」為核心，展開多面向的綠網行動，包括移除入侵種、串連生態廊道、建置動物通道、營造友善生產環境等。台灣生物多樣性國家策略與行動計畫也持續更新中。