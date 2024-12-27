我與素養的距離╱立院修法鬧哄哄⋯有無黑箱起爭議 一次看懂立法程序

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練囉。

近來，民眾最關注的應該就是立法院在12月20日三讀通過《公職人員選舉罷免法》(選罷法)、《憲法訴訟法》(憲訴法)、《財政收支劃分法》(財劃法)三法的修正案。這次修法的爭議點在於：提高《選罷法》的連署門檻能避免惡意罷免嗎？還是限縮公民權的行使？《憲訴法》提高了大法官的評議門檻，從現有「總額過半同意」提高到「總額三分之二以上同意」，是讓憲法法庭的裁判程序更嚴謹？還是在癱瘓憲法法庭、影響人民的救濟權？《財劃法》擴大中央統籌分配比例、調整直轄市與縣市的分配基礎，對國家財政與建設是否妥適？是否排擠其他預算？

除了修法的內容有爭議外，每次立法院議場有激烈衝突的時候，總讓人好奇立法院到底是如何立法的？為什麼總是吵成一團呢？強勢表決下是否存在黑箱作業呢？現在就讓力宇教育的黃霑老師來告訴你立法院的立法程序吧！