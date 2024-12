科學人／顛覆傳統認知 人類的「群體智慧」為何不如螞蟻？

螞蟻是社交性動物,你很少看到螞蟻單獨行動,而即使我們之中有些人傾向獨處,但人類也是不折不扣的社交性生物,而且,人類和螞蟻還是自然界中「唯二」會合作搬運超過自身體積重物的生物。

一項發表在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)期刊的研究,就針對搬運重物問題設計了迷宮,結果發現螞蟻展現出驚人的團隊合作能力,並在迷宮挑戰中擊敗了人類,這究竟是怎麼回事?人類要被螞蟻帝國滅亡了嗎?

人類與螞蟻大PK:「鋼琴搬運謎題」

在這項由以色列魏茨曼科學研究院費內曼(Ofer Feinerman)教授領導進行的研究中。研究人員設計了一個模擬真實搬運場景的迷宮實驗,讓人類和一種以色列常見的長角立毛蟻(Paratrechina longicornis)分別挑戰,來比較兩者在搬運大型物體時的表現。

你可能會想,人類擁有更高的智力,怎麼會輸給小小的螞蟻呢?別急,這正是研究最有趣的地方!

為了使兩個截然不同的物種能夠進行比較,研究團隊建造了一個類似「鋼琴搬運謎題」的情境,這涉及將一個形狀不尋常的物體(例如一架鋼琴)從A點移動到B點,中間得通過複雜的環境。

螞蟻和人類在迷宮中搬運T形物體。圖/Weizmann Institute of Science

研究人員設計了兩種不同大小的迷宮,分別適合人類和螞蟻,並將兩者分成單獨個體、小型團體和大型團體進行測試。為求公平,人類在團體測試中被要求限制溝通,甚至戴上口罩和墨鏡,只能用模擬螞蟻方式的把手搬運物體。無論是人類或螞蟻參賽者都不需要搬運鋼琴,而是要搬運一個大型T形物體。研究人員針對每個組合進行了多次試驗,仔細分析了錄影和動態追蹤數據,同時使用電腦進行各種物理模型的模擬。

結果發現,在個人賽中,人類憑藉策略規劃輕鬆勝出,這並不令人意外。然而,在團體挑戰中,特別是大型團體,螞蟻的表現卻令人驚豔!高達80隻螞蟻展現出高度的協調性和策略性,利用「集體記憶」持續朝著目標前進,避免重複犯錯。與之相反地,26個人類在團體合作中卻沒有顯著進步,甚至在溝通被限制的情況下,表現還不如單獨行動!研究人員解釋,團體挑戰賽的人類傾向選擇「最小公約數」方案,造成這般慘況。

團結力量大!螞蟻是「超級有機體」

費內曼表示:「螞蟻群體是一個大家庭,巢中所有螞蟻都是姐妹,牠們有共同的利益。這是一個緊密結合的社會,在這裡合作遠遠超過競爭。」他形容螞蟻群體就像一個「超級有機體」,所有個體都為了共同目標而努力。相反地,人類在團體中容易出現「貪婪」行為,追求短期利益而忽略長遠目標,最終導致整體表現下降。

這項研究顛覆了我們對「群體智慧」的傳統認知,也引發了科學界對人類合作模式的反思,這項研究提醒我們,一個成功的團隊合作並非僅僅依靠個體的智慧,更需要有效的溝通和協調機制。

資料來源: 1. Tabea Dreyer et al, Comparing cooperative geometric puzzle solving in ants versus humans, Proceedings of the National Academy of Sciences (2024). DOI: 10.1073/pnas.2414274121 2. Ants prove superior to humans in group problem-solving maze experiment

(本文出自2024.12.26《科學人》網站,未經同意禁止轉載。)