新聞中的公民與社會／進口車關稅變0％ 本土汽車產業恐失去競爭力？

一、時事掃描

進口車關稅變成0％…台灣汽車產業會失去競爭力！網：倒一倒讓人力去台積電輪班 立法院提出調降汽車關稅的提案，車輛公會隨即表示高度關注。根據經濟部的評估，若小客車關稅從17.5%降至0%，預計將造成高達600億元的國家稅損，並可能使台灣汽車產業失去競爭力，市場將被進口車取代，重蹈澳洲汽車產業的覆轍。【2024/12/16聯合新聞網】

二、命題趨勢

來自韓國的職棒啦啦隊員李多慧表示，在韓國買一台國產現代汽車「casper」約新台幣40萬元，立即引發國人驚呼韓國國內車價超親民、我國進口車高關稅之討論。本新聞命題之關鍵詞：CPTPP、進口關稅、我國關稅保護對象、進口車與國產車的替代品關係、各國進口車的關稅等。

三、牛刀小試

我國若成功加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），關稅可能立即降為零或分期降為零，首受衝擊產業將是國產車。早期為保護國內汽車產業，進口車關稅曾高達60%，加入WTO後逐年降至17.5%，對比日本0關稅、美國2.5%、加拿大6.1%、南韓8%，我國的高關稅造成進口車在國內售價偏高；另外進口車與國產車都必須課徵貨物稅、營業稅、奢侈稅。而我國對國產車的認定標準是：不論其零件、品牌、設計來自哪一國家，最後在國內車廠生產線組裝生產的車輛就是國產車。立委日前提案修正海關進口稅則，將進口車關稅從現行17.5%降為零，行政院經濟部評估後指出，取消進口車關稅後，將減少523-600億元稅賦、國產車市占率跌至20%、影響847億元相關產業、造成8萬人失業，直至2031年會沒有國產車；交通部監理所統計，市場汽車總掛牌數，進口車20萬輛(48.2%)，略低於國產車。根據題意研判，下列何者錯誤？

(A)汽機車產業發展具經濟優勢的國家，會透過課徵關稅以保護汽機車及其上下游產業

(B)全面調降進口車關稅，恐造成稅務、國產車廠及相關生產鏈與從業人員之不利發展

(C)立委基於「進口車的高關稅，造成高車價，導致民眾購車成本昂貴」而提案調降關稅

(D)早期政府透過關稅負誘因，以保護國內汽車產業發展，並促使外商將技術與產業留台

答案：A

解析：(A)政府對國內不具優勢之產業，通常會藉由關稅、進口配額等貿易壁壘，以保護本土之幼稚產業。

四、歷屆試題

鑑於社會貧富差距日漸嚴重，電視台邀請來賓表達見解。對於今後政府應扮演的角色，哪位發言來賓觀點支持世界貿易組織（WTO）的目標？(2021分科修)

(A)維護市場競爭，取消關稅保護與稅賦補貼，淘汰無競爭力的產業，鼓勵企業創新以擴大社會福祉

(B)訂定法律將廠商生產過程的外部成本內部化以減少汙染排放；與國際非政府組織合作，訂定永續發展的目標

(C)透過增稅擴展財源，增加福利支出占政府總支出的比率，以照顧低收入國民，提高幼兒津貼及全民健保給付

(D)提高資本利得稅率及法定最低工資，且要求本國、外國所有廠商，皆須達到國際勞工公約保障勞工的合理基準

答案：A