寫作教室／用文字製造「慢」的感覺 生命故事中的慢鏡頭（下）

高中同學寫情意題時，可以借用影視作品中慢鏡頭的手法，那落實在情意文章中該如何安排呢？以下我們以113年「縫隙的聯想」作為練習。

題目文章：「森林要想成為孕育新生命的希望之地，就需要有縫隙。……溫暖的陽光就會照射進來，被陽光照射的地面混雜著前一年秋天凋落的樹葉，於是積聚起能夠孕育新生命的養分。」以森林需要有裂縫作為類比概念，請考生寫下「人生是否也需要縫隙？」的想法。

以此發想，可以類比到高三的備考生活，不論平假日都排滿了複習進度、考試和補習，可能連午晚餐時刻都排上了英文聽力的練習。其實考生也需要休息，就如同森林中的縫隙。因此你曾經在假日，給自己一杯飲料的縫隙時間，以釋放壓抑已久的心情。以此為寫作概念，接著要在這個經歷中加入慢鏡頭的手法。

在文章中的鏡頭是藉由文字所描述的畫面，因此在文字中製造「慢」的感覺，便需要適時的將描述的故事中關鍵畫面做仔細的描寫。依照上面的舉例「一杯飲料的縫隙時間，以釋放壓抑已久的心情」便是關鍵處，這樣的內容寫成慢鏡頭時，可以著重於喝飲料時的所有細節。例如：

我推開咖啡廳的門，步伐有些沉重，背上的書包壓著我所有的歡快。我低著頭走到櫃台，語氣疲憊地點了一杯熱可可，然後站在一旁等待。店內的燈光柔和，音樂輕輕流淌，當店員以清朗的聲音叫號後，我接過杯子，找了個靠窗的位置坐下。此時原本該是打開講義的我，卻什麼都不想啟動，那些壓在心底的歡愉亟需釋放，快樂的因子伴著血液奔騰的流動著，搭配略微急促的呼吸直衝腦門，一會兒又在心中呼喊著。我捧起熱可可捂在手心，啜飲一口以此回應她們。我用了一杯熱可可的時間，給了困在讀書計畫、複習講義、模擬考試反覆輪迴中的自己一縷接受陽光的縫隙。

段落將咖啡廳的畫面加上了光線、背景音樂以及店員的描述，以此作為慢鏡頭，再加入自己內心的情感獨白，讓情感的抒發能更自然真誠。下次同學也可以試試看喔。