好讀周報／美將更新營養指南…建議攝取植物性蛋白質 多吃豆類少吃肉

文／陳韻涵輯

美國聯邦衛生及公共服務部「膳食指南諮詢委員會」（Dietary Guidelines Advisory Committee，DGAC）10日發布科學報告，建議美國人多吃豆類，少吃紅肉、加工肉類和澱粉類蔬菜，並限制攝取添加糖、鈉和飽和脂肪。

美聯社與新聞媒體Axios報導，DGAC由20名營養學者組成，根據最新營養研究，建議修改當前的膳食指南，報告公布後會有60天的公眾意見徵詢期，廣納公眾和聯邦機構的意見，預定2025年1月16日舉行聽證會，最終版本的「2025年到2030年美國人膳食指南」預定2025年底公布。

「美國膳食指南」（Dietary Guidelines for Americans）由農業部和聯邦衛生及公共服務部聯合發布，每5年更新一次，為美國人提供科學依據以促進健康飲食和改善公共健康。該指南針對所有年齡層的人群，幫助民眾做出明智的飲食選擇。

DGAC今年提出兩項重大修改建議，包括推廣更多的植物性食品，並從公平視角定義擴大健康的定義。在飲料方面，DGAC建議將普通飲用水當作「主要飲品」，並建議飲用不加糖的無脂與低脂牛奶，以及無糖的強化大豆飲料，同時建議限制含糖飲料的攝取量。

DGAC建議飲用不加糖的無脂與低脂牛奶。（圖／取自網路）

●變化1：多吃豆類有益健康

DGAC建議多吃豆類（beans）、豌豆（peas）和扁豆（lentils），同時減少攝取紅肉和加工肉類。豆類、豌豆和扁豆的飽和脂肪含量低於紅肉，且含有纖維。

研究認為，增加攝取豆類有益健康，降低罹患慢性病的風險。反觀大量攝取紅肉、加工肉類和飽和脂肪，則對健康有害。另有證據表明，將紅肉換成植物性蛋白質，可降低罹患心血管疾病的風險。

華盛頓郵報報導，專家回顧數十年關於飲食和健康的科學研究，公認最健康的飲食主要由蔬菜、水果、豆類、豌豆和扁豆、全穀物、堅果、魚和其他海鮮組成。此外，DGAC鼓勵人們攝取低脂和脫脂乳製品，如優格、起司、牛奶和植物性替代品。

營養學者以前把豆類、豌豆和扁豆歸在植物性食物的子分類，但DGAC對新報告的建議，將三種豆類納入蛋白質食物組，藉此鼓勵人們攝取更多植物性蛋白質，而不是像以前一樣，建議人們從去皮雞胸肉、火雞和瘦牛肉等肉類中攝取蛋白質。

DGAC建議重新分組蛋白質食物分為4組：（1）豆類、豌豆和扁豆，（2）堅果、種子和大豆製品，（3）海鮮，以及（4）肉類、家禽和蛋類。

研究認為，增加攝取豆類有益健康，降低罹患慢性病的風險。（圖／取自網路）

●變化2：公平視角定義健康

DGAC提出的新型態飲食模式可能稱作「用你的方式吃得健康」（Eat Healthy Your Way），承認健康飲食和與營養相關的慢性病症，會因為個別對象的需求、社會群體、家庭收入、種族、民族和文化等因素而有所差異。例如，低收入家庭成員較容易罹患肥胖、高血壓和第二型糖尿病。

報告指出，「與文化相關的飲食建議，透過符合其文化習俗和偏好的個人化飲食，讓人更容易接受並依循飲食建議。」此外，DGAC建議使用互動技術，提供消費者與文化相關且更具包容性的營養指南。

DGAC承認，大多數美國人的飲食不符合當前指導方針，且超過一半的美國成人罹患至少一種與飲食相關的慢性疾病，約1800萬個美國家庭的食物來源不安全。報告指出，「與營養相關的慢性疾病及其前兆，持續威脅人們的健康，這對美國健康的未來並不樂觀。」

●專家說／肯定推廣植物性飲食 未提超加工食品警訊

營養專家肯定美國「膳食指南諮詢委員會」（DGAC）推廣植物性飲食，但批評DGAC未建議避免攝取超加工食品（ultraprocessed）。

研究顯示，超加工食品會引發健康疑慮。DGAC報告坦言，用更健康的植物油代替動物性奶油，「可能與降低心血管疾病發病率和死亡率的風險相關」，但認為支持前述論點的證據「有限」。

美國塔夫茨大學（Tufts University）食品即醫學研究所（Food is Medicine Institute）所長、心臟科醫師莫扎法利安（Dariush Mozaffarian）表示：「膳食指南錯失了一個重大機會。」

莫扎法利安認為，目前已有足夠證據表明，美國人應該減少攝取超加工食品，並將其納入普遍飲食指南中。

許多研究認為，超加工食品與肥胖、心臟病和第二型糖尿病發病率增加息息相關，這些疾病都是美國人的頭號健康殺手。

DGAC表示，超加工食品如餅乾、洋芋片、冷凍食品和速食，通常含有許多添加劑、合成的成分，以及「飽和脂肪、鈉和添加糖」。

專家表示，超加工食品價格便宜且容易取得，甚至幾乎無所不在，這是食品製造商為了滿足消費者的「幸福感」所設計的陷阱，讓人對超加工食品產生渴望，且不知不覺攝取過量。

DGAC在報告中指出，部分研究表明，超加工食品與成人肥胖、慢性病風險和未成年人體內脂肪增加有關。

DGAC解釋，拒絕反對超加工食品是因為關於超加工食品與肥胖直接相關的科學數據「有限」，且超加工食品本身的定義不明確。