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好讀周報／蓋厚被更好睡？額外加壓有助緩和焦慮 嬰幼兒不建議使用

聯合報／ 好讀周報
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

文／陳韻涵輯

新聞故事：寒流冷颼颼，鬧鐘響得掙扎一番才離得開被窩。重量毯（weighted blanket，又稱重力毯）可能是睡眠時保暖的選擇之一，這種加重的棉被蓋起來，彷彿「被擁抱著」。

美聯社報導，重量毯是以玻璃珠、顆粒、棉花等填充物增加重量的棉被。

洛杉磯加州大學健康中心的睡眠醫學專家瓦利亞（Neal Walia）表示，毯子的厚實觸感，可能安撫身體的「戰鬥或逃跑反應」（fight or flight response）。美國心理學者坎農（Walter Cannon）於1929年提出「戰鬥或逃跑反應」，指人體面對壓力和危險時，在大腦思考之前的緊急反射動作。

瓦利亞說：「均勻分布的重量會告訴身體，『嘿，你處於一個平靜的環境』。」

額外加壓可能對大腦釋出俗稱愛情激素的催產素（Oxytocin），這種賀爾蒙會在親密行為與擁抱的過程中產生，有助緩和焦慮。

睡眠專家表示，對大多數健康的成人而言，毯子重量約落在體重的10%，但不建議嬰幼兒使用重量毯，以免阻礙其動作或呼吸，過去不乏重量毯導致嬰兒窒息的悲劇案例。

另外，患有睡眠呼吸中止症等睡眠相關疾病，或呼吸系統有問題的人，使用重量毯之前，最好先諮詢醫生的專業意見。

重量毯的使用者覺得，這種棉被給人一種擁抱的舒適感，讓人更容易入睡。另有人分享，蓋了重量毯之後，好像比較容易安定焦慮，進而感到放鬆。

儘管使用者覺得重量毯有特定功效，但科學界對於重量毯的效性研究仍有限，既有研究大多針對有睡眠障礙、心理健康問題或發展障礙的小群體，而非普通人。

一項針對120名失眠病患的研究發現，比起蓋輕薄的毯子，蓋重量毯睡得更好。另一項針對67名自閉症青少年的研究發現，重量毯對受試者的睡眠沒有實際影響，只是個人偏好不同。還有一項針對94名患有慢性疼痛病灶的成人研究發現，重量毯不會影響睡眠，但比起較輕的毯子，能大幅減緩疼痛的不適感。

睡眠專家表示，雖然沒有科學實證，但若願意嘗試重量毯也無傷大雅。

紐約康乃爾大學醫學院的睡眠醫學專家巴隆（Daniel Barone）在投藥與傳統治療方法之外，推薦他的病患嘗試重量毯。

巴隆說：「若病患蓋了覺得不再疼痛或可能有所幫助，那就值得一試。」

使用者 好讀周報 寒流 睡眠 醫學院

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