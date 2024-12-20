科學人／人造衛星還不夠多？學者證明：至少5顆才能精準導航

你心中是否有過這樣的疑問，滿天都是人造衛星的時代，還需要一直發射人造衛星？多到太空科學家需要呼籲太空垃圾可能引發碰撞級聯效應、多到天文學家在抱怨人造光源的光害讓他們看不到遙遠的星系，難道人造衛星還不夠多嗎？真的不夠，至少在精準定位方面，還有待加強！

GPS是關於幾何的學問

GPS（全球定位系統）技術是利用衛星發射的無線電信號搭配精準的原子鐘，提供位置和時間的資訊。導航裝置（例如手機）根據一顆以上衛星接收信號的傳輸飛行時間（time of flight）來計算距離，從而做到定位。

由於接收裝置的內建時鐘不如原子鐘精準，使得百萬分之一秒的時間誤差，可能導致300公尺的位置偏差。因此，GPS問題不僅是空間定位問題，也是時間定位問題。

GPS的數學挑戰：幾顆衛星才能精確定位？

一直以來，業界普遍認為至少需要四顆衛星才能解決GPS精準定位問題。但是2024年11月29日印度的一場致命車禍使得導航問題再次掀起討論。

現今，荷蘭恩荷芬理工大學（Eindhoven University of Technology, TU/e）的布廷（Mireille Boutin）和德國慕尼黑工業大學（Technische Universität München, TUM）的肯佩爾（Gregor Kemper）證明：

1. 如果視線中的衛星少於三顆，GPS導航沒有可信度可言。

2. 四顆衛星時，獲得唯一解的概率約為50％。

3. 五顆（以上的）衛星才可在幾乎所有情況下，唯一確定接收位置。

幾何學與定位的唯一性

兩位教授從幾何學角度分析GPS定位問題時發現，若衛星位置落在雙葉雙曲面上，則無法唯一確定接收位置。這意味著在特定幾何條件下，即使有四顆衛星，也會產生多個解。而在五顆或更多衛星時，才能在幾乎所有情況下保證接收位置的唯一性。這不僅填補了長期未解的理論空白，也為定位誤差的來源提供清晰的建議。

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（本文出自2024.12.17《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）