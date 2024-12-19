新聞中的公民與社會／南韓總統彈劾案續燒 我國戒嚴程序又是如何？

一、時事掃描

尹錫悅還沒請辭！南韓6在野黨向國會提交彈劾案 最快後天表決 南韓總統尹錫悅3日深夜突宣布緊急戒嚴，到凌晨解除，進一步加劇當地政治動盪。韓聯社最新消息報導，南韓6個在野黨稍早已向國會提交彈劾尹錫悅的動議，預計5日進行報告，6至7日之間投票表決。【2024/12/4聯合報】

二、命題趨勢

1948年南韓成立後，已宣告16次戒嚴，其中12次是緊急戒嚴。南韓憲法第77條第1款授權總統在戰時、武裝衝突期間或國家遭遇威脅公眾安全或秩序的緊急事態下，可宣布緊急戒嚴。前次實施戒嚴是1979-1981年，期間發生光州事件。本新聞命題之關鍵詞：戒嚴、國會彈劾總統、叛國罪、南北韓關係、國際外交、南韓晶片轉單台灣、韓元貶值與股市下跌等。

三、牛刀小試

南韓總統尹錫悅以「剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序」為由，宣布緊急戒嚴，國會召開緊急會議，依法投票否決緊急戒嚴，總統隨後宣布解除，結束6小時的緊急戒嚴。在野黨認為緊急戒嚴是叛亂行為，因此將對總統進行彈劾。若此事件發生在我國，則需經行政院院會決議，立法院通過，總統才宣布戒嚴。而有關戒嚴之分析，何者最適切？

(A)戒嚴需經過立法院同意，顯示我國體制偏向內閣制

(B)我國總統為元首，宣布戒嚴無須行政院院長之副署

(C)南韓依法戒嚴符合法治國原則，國會不應彈劾總統

(D)為維護憲政主義，戒嚴應遵守法治國與民主國原則

答案：D

解析：(A)不一定，因為戒嚴是對人民權利義務嚴重限制，不論總統制或內閣制國家都應該經過國會同意或追認，始符合民主國原則(B)宣布戒嚴仍須行政院院長副署(C)南韓宣布戒嚴後，以第1號戒嚴令禁止國會集會審查戒嚴，已有破壞政府體制的疑慮，國會可充分調查後決定是否彈劾。

四、歷屆試題

1950年代行政院依《戒嚴法》訂定《臺灣省戒嚴期間新聞雜誌圖書管理辦法》管制流行文化，由警備總司令部執行歌曲查禁。披頭四樂團〈革命〉因「內容欠妥，混淆視聽，危害社會治安」遭禁；1970年代改由新聞局負責，1980年代大多數歌曲都通過審查，禁唱歌曲大幅減少。從人權保障與法治國原則來看，關於戒嚴時期政府查禁歌曲之相關規定與現象，下列評論何者正確？(2021學測修)

(A)警總的查禁處分是根據政府的法律和行政命令，符合法治國原則

(B)政府查禁〈革命〉一曲違反比例原則，改採罰款手段才符合法治

(C)1970年代以後查禁歌曲改由新聞局負責，顯示已經轉向人權保障原則

(D)1980年代多數歌曲通過審查可能是自我思想審查，人權侵害未必減少

答案：D