科學人／最凶險皮膚癌之一 0.1毫米厚度差易成黑色素瘤患者存活關鍵

近期，雪梨大學的研究人員發現，原發性腫瘤厚度在0.8至1.0毫米之間的黑色素瘤患者，其死亡風險顯著高於腫瘤更薄的患者。

黑色素瘤（melanoma）是一種源自皮膚黑色素細胞的惡性腫瘤，近年來盛行率約十萬分之一，台灣每年約有兩百多個新診斷個案。雖然比起歐美( 約十萬分之十)、紐西蘭( 約十萬分之四十)，亞洲國家黑色素癌的盛行率偏低，但其惡性程度高，易於轉移，對化學治療和放射治療的反應有限，導致死亡率相對較高。

近期，雪梨大學（The University of Sydney）的研究人員發現，原發性腫瘤厚度在0.8至1.0毫米之間的黑色素瘤患者，其死亡風險顯著高於腫瘤更薄的患者。

什麼是黑色素瘤？為什麼厚度這麼重要？

黑色素瘤是皮膚癌中最兇險的一種，它來自掌管皮膚顏色的黑色素細胞。雖然早期發現的黑色素瘤通常可有效治療，但若延誤，可能擴散全身。黑色素瘤的危險性在於它會「默默」長大，一開始可能只是顏色不均或形狀怪異的痣，容易被忽略。

根據一般定義，厚度在1.0毫米（mm）或以下的黑色素瘤稱為薄型皮膚黑色素瘤（thin cutaneous melanoma）。有趣的是，約72%的黑色素瘤屬於此類——也就是說，絕大多數患者在確診時腫瘤都算「薄」。但這次研究打破了這個概念，原來0.8毫米才是關鍵臨界點！

細微的厚度變化，大大影響存活率

這項研究發表於《JAMA皮膚科醫學期刊》（JAMA Dermatology），由雪梨大學的研究人員主導。他們分析1982年至2014年的澳洲癌症登錄資料，找出144,447名厚度不超過1.0mm的黑色素瘤患者，觀察他們的存活情況長達20年。

研究人員使用了特定原因與競爭風險分析方法，來確認長期的黑色素瘤相關及非黑色素瘤相關的死亡率，並按 Breslow 厚度 每 0.1 毫米為單位進行風險變化評估。

結果顯示，整體20年黑色素瘤相關存活率為91.9%，看起來還不錯對吧？但當研究團隊更細緻地分出腫瘤厚度時，發現了一個明顯的分界點：0.8mm。若黑色素瘤厚度在0.8mm以下，20年存活率約有94.2%，而若介於0.8mm至1.0mm之間，存活率卻下降至87.8%。乍看只是0.2mm的差異，卻可能大幅影響20年後的生存機會。

治療與監測更有「厚度」

這項研究確認了0.8毫米這個關鍵門檻，並建議醫療人員在面對這類患者時，需要更加謹慎，進行長期追蹤與監測。尤其是黑色素瘤相關死亡率在20年後仍然持續攀升，這提醒我們，看起來無害的薄型腫瘤，也可能暗藏危機！

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（本文出自2024.12.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）