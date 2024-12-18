科學人／最凶險皮膚癌之一 0.1毫米厚度差易成黑色素瘤患者存活關鍵
近期，雪梨大學的研究人員發現，原發性腫瘤厚度在0.8至1.0毫米之間的黑色素瘤患者，其死亡風險顯著高於腫瘤更薄的患者。
黑色素瘤（melanoma）是一種源自皮膚黑色素細胞的惡性腫瘤，近年來盛行率約十萬分之一，台灣每年約有兩百多個新診斷個案。雖然比起歐美( 約十萬分之十)、紐西蘭( 約十萬分之四十)，亞洲國家黑色素癌的盛行率偏低，但其惡性程度高，易於轉移，對化學治療和放射治療的反應有限，導致死亡率相對較高。
近期，雪梨大學（The University of Sydney）的研究人員發現，原發性腫瘤厚度在0.8至1.0毫米之間的黑色素瘤患者，其死亡風險顯著高於腫瘤更薄的患者。
什麼是黑色素瘤？為什麼厚度這麼重要？
黑色素瘤是皮膚癌中最兇險的一種，它來自掌管皮膚顏色的黑色素細胞。雖然早期發現的黑色素瘤通常可有效治療，但若延誤，可能擴散全身。黑色素瘤的危險性在於它會「默默」長大，一開始可能只是顏色不均或形狀怪異的痣，容易被忽略。
根據一般定義，厚度在1.0毫米（mm）或以下的黑色素瘤稱為薄型皮膚黑色素瘤（thin cutaneous melanoma）。有趣的是，約72%的黑色素瘤屬於此類——也就是說，絕大多數患者在確診時腫瘤都算「薄」。但這次研究打破了這個概念，原來0.8毫米才是關鍵臨界點！
細微的厚度變化，大大影響存活率
這項研究發表於《JAMA皮膚科醫學期刊》（JAMA Dermatology），由雪梨大學的研究人員主導。他們分析1982年至2014年的澳洲癌症登錄資料，找出144,447名厚度不超過1.0mm的黑色素瘤患者，觀察他們的存活情況長達20年。
研究人員使用了特定原因與競爭風險分析方法，來確認長期的黑色素瘤相關及非黑色素瘤相關的死亡率，並按 Breslow 厚度 每 0.1 毫米為單位進行風險變化評估。
結果顯示，整體20年黑色素瘤相關存活率為91.9%，看起來還不錯對吧？但當研究團隊更細緻地分出腫瘤厚度時，發現了一個明顯的分界點：0.8mm。若黑色素瘤厚度在0.8mm以下，20年存活率約有94.2%，而若介於0.8mm至1.0mm之間，存活率卻下降至87.8%。乍看只是0.2mm的差異，卻可能大幅影響20年後的生存機會。
治療與監測更有「厚度」
這項研究確認了0.8毫米這個關鍵門檻，並建議醫療人員在面對這類患者時，需要更加謹慎，進行長期追蹤與監測。尤其是黑色素瘤相關死亡率在20年後仍然持續攀升，這提醒我們，看起來無害的薄型腫瘤，也可能暗藏危機！
資料來源：
2. Melanoma survival linked to tumor thickness
3. Serigne N. Lo et al, Risk of Death Due to Melanoma and Other Causes in Patients With Thin Cutaneous Melanomas, JAMA Dermatology (2024). DOI: 10.1001/jamadermatol.2024.4900
（本文出自2024.12.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）
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