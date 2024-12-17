國中數學／輕鬆搞懂統計資料處理 探索相對次數與累積次數

在統計學中，「相對次數」、「累積次數」和「累積相對次數」是幫助我們理解數據的重要概念。它們能幫助我們理解數據的分布情況，並從中提取有用的資訊。讓我們來看看這些概念如何運作。

相對次數是每個數值或事件在所有事件中出現的比例。例如，某個數字出現了5次，而總共有20次，那麼這個數字的相對次數是5/20，等於25%。

累積次數是將各個數值出現的次數進行逐步加總，表示每個數值及其以下數值的總出現次數。例如，資料中10出現了3次，累積次數記3，20出現了5次，那麼累積次數就是8 (3＋5)。累積次數告訴我們從最小值到某一特定數值之間的所有數據的總量，這對於了解數據的整體分布非常有用。

累積相對次數是累積次數的比例，幫助我們了解每個數值及其以下數值所佔的比例。例如，累積次數為8，而總數是20，那麼累積相對次數就是8/20，等於40%。利用百分比來觀察，可以更清楚地了解數據的分布情況。

總結來說，相對次數告訴我們每個數值的比例，累積次數則顯示從最小值到某一數值的總次數，累積相對次數幫助我們了解各數值及其以下所佔的比例。這些概念能幫助我們更清楚地分析數據，理解數據中的模式與規律。想要進一步掌握這些統計概念，並學習更多實用技巧，快跟力宇教育的李熙老師一起練習，點擊影片，讓我們一步步實際操作，將這些概念轉化為可操作的技巧，讓學習變得更簡單、有趣！