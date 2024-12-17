國際小學堂／地雷、未爆彈 去年釀烏580死傷

「地雷與集束彈藥監督」團體十一月發布的年度報告指出，光是去年，就至少有五百八十名烏克蘭人，因為人員殺傷雷和戰爭遺留的爆炸物受傷或死亡，死傷高居全球第四多。這類傷亡人數最高的國家則是軍事政變後的緬甸，總數超過一千人。

全球傷亡逾五千人 平民占八成四

半島電視台報導，前述報告指出，去年地雷和戰爭遺留爆炸物在全球釀成的傷亡，較前一年又增加約一千人，達到超過五千七百人，其中約三成七是孩童，平民比率則約八成四。

五十三個國家中，至少一九八三人喪命、三六六三人受傷。除緬甸和烏克蘭外，敘利亞和阿富汗的此類傷亡也偏高，分別有逾九百人、逾五百人傷亡。

該報告指出，並非所有地雷相關的傷亡都有所紀錄，這暗示實際傷亡數字可能更高。

緬甸二○二一年發生軍事政變後，地雷的廣泛使用激增，該國軍政府和武裝反抗組織都加以使用。除了受加強防禦的首都奈比多，緬甸每個地區都有傳出傷亡。

俄、伊朗、北韓 被控仍在布設新雷

去年地雷傷亡最多國家 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

延續先前幾年觀察到的趨勢，俄羅斯、伊朗和北韓都和緬甸一樣，被指控布設新的地雷。這些國家都未簽署禁止地雷公約（渥太華條約）；該公約禁止使用、儲存、生產或轉交人員殺傷雷。

禁止地雷公約在一九九九年生效，但美國、俄國和以色列等主要強權都未加入。

對美國向烏克蘭提供地雷的近期決定，國際禁止地雷運動（ICBL）向法新社說，這糟糕透頂，會設法讓此決定被翻轉，並呼籲烏克蘭明確表態不能且不會接受這些武器。

幾個武裝團體等非國家行動單位，也被報告指出涉及在衝突地區使用地雷，包括在加薩走廊、柬埔寨、印度、緬甸和局部非洲沙赫爾等地區。

前述報告也指出，地雷持續在十二個國家被生產或獲取，這包括中國大陸、古巴、新加坡和越南。也有愈來愈多地雷被放置在平民地區，包括軍隊控制的都市地區，常常偽裝成普通物件，進而危害到非戰鬥人員。