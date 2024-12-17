聽新聞
0:00 / 0:00

國際小學堂／地雷、未爆彈 去年釀烏580死傷

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
人員殺傷雷複製品。（法新社）
人員殺傷雷複製品。（法新社）

「地雷與集束彈藥監督」團體十一月發布的年度報告指出，光是去年，就至少有五百八十名烏克蘭人，因為人員殺傷雷和戰爭遺留的爆炸物受傷或死亡，死傷高居全球第四多。這類傷亡人數最高的國家則是軍事政變後的緬甸，總數超過一千人。

全球傷亡逾五千人 平民占八成四

半島電視台報導，前述報告指出，去年地雷和戰爭遺留爆炸物在全球釀成的傷亡，較前一年又增加約一千人，達到超過五千七百人，其中約三成七是孩童，平民比率則約八成四。

五十三個國家中，至少一九八三人喪命、三六六三人受傷。除緬甸和烏克蘭外，敘利亞和阿富汗的此類傷亡也偏高，分別有逾九百人、逾五百人傷亡。

該報告指出，並非所有地雷相關的傷亡都有所紀錄，這暗示實際傷亡數字可能更高。

緬甸二○二一年發生軍事政變後，地雷的廣泛使用激增，該國軍政府和武裝反抗組織都加以使用。除了受加強防禦的首都奈比多，緬甸每個地區都有傳出傷亡。

俄、伊朗、北韓 被控仍在布設新雷

去年地雷傷亡最多國家 製表／高詣軒 圖／聯合報提供
去年地雷傷亡最多國家 製表／高詣軒 圖／聯合報提供

延續先前幾年觀察到的趨勢，俄羅斯、伊朗和北韓都和緬甸一樣，被指控布設新的地雷。這些國家都未簽署禁止地雷公約（渥太華條約）；該公約禁止使用、儲存、生產或轉交人員殺傷雷。

禁止地雷公約在一九九九年生效，但美國、俄國和以色列等主要強權都未加入。

對美國向烏克蘭提供地雷的近期決定，國際禁止地雷運動（ICBL）向法新社說，這糟糕透頂，會設法讓此決定被翻轉，並呼籲烏克蘭明確表態不能且不會接受這些武器。

幾個武裝團體等非國家行動單位，也被報告指出涉及在衝突地區使用地雷，包括在加薩走廊、柬埔寨、印度、緬甸和局部非洲沙赫爾等地區。

前述報告也指出，地雷持續在十二個國家被生產或獲取，這包括中國大陸、古巴、新加坡和越南。也有愈來愈多地雷被放置在平民地區，包括軍隊控制的都市地區，常常偽裝成普通物件，進而危害到非戰鬥人員。

北韓 烏克蘭 緬甸

延伸閱讀

洗衣機吃掉媽媽的衣服！小阿金「慌張狂找開關」快哭了：名牌洋裝在裡面

當心老愛吹噓的他！日媒分析三大地雷性格男性 最不適合交往

地雷芭比粉他扛住了！王一博「女裝男穿的神」撕漫男秒殺全場　清冷貴公子穿女款照樣MAN

地雷髮型她扛住了！金高銀「頭型不美不能剪的短髮」帥出新高度　罕見深V性感網友全歪樓

相關新聞

國際小學堂／美援烏反步兵地雷 恐埋下數十年遺害

美國總統拜登卸任前倒數幾周，不只同意烏克蘭使用美製遠程飛彈深入打擊俄羅斯境內，還決定運送「人員殺傷雷（反步兵地雷）」（APL...

國際小學堂／地雷、未爆彈 去年釀烏580死傷

「地雷與集束彈藥監督」團體十一月發布的年度報告指出，光是去年，就至少有五百八十名烏克蘭人，因為人員殺傷雷和戰爭遺留的爆炸...

寫作教室／歷屆學測國寫「知性題」1類考法占大宗 考前倒數可以這樣練

盤點了歷年理性題（又稱知性題）的題型，發現「立場選擇以及觀點說明」的題型占多數，雖然不能確定未來是否以此種方式出題，但仍是值得備考時加...

寫作教室／圖表科普難捉摸？歷屆學測國寫「知性題」盤點 下筆前可先這麼做

你是否有這種經驗，朋友相約去餐廳聚餐，朋友只說了店名，沒有告知確切的地址，你該如何找到正確的地點赴約呢？拜科技之賜，我們...

科學人／從東西分隔到侵門踏戶 台灣特有種「烏頭翁」正面臨何種威脅？

在台灣，烏頭翁與白頭翁原本分別棲息在東部與西部，但人為的開發打破了原本的地理隔絕，白頭翁強勢入侵產生雜交現象，也成了保育難題...

科學人／愛不愛喝酒看手就知道？研究：手指比例與飲酒量呈負相關

你的酒量好嗎？是否曾在清醒狀況下觀察過自己的手指長短呢？根據一項研究，無名指和食指的比例，可能和你愛不愛喝酒有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。