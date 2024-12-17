好讀周報／Google打造新AI天氣模型 8分鐘精準預測15日天氣

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國科技巨頭谷歌（Google）旗下實驗室打造新型人工智慧（AI）天氣模型，可在8分鐘內提供未來15日的精準天氣預測。此外，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家則研發新型全球警報系統，透過地球工程的方式，探查是否有人或國家試圖改變地球輻射平衡機制。

《法新社》報導，英國倫敦人工智慧研究實驗室Google DeepMind負責打造天氣預測模型「GenCast」，該實驗室表示，GenCast比目前世界最先進的模型，「展現更好的預測能力」。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）為35個國家提供天氣預測資料，該預報被視為衡量全球天氣預測準確性的標準。然而，DeepMind實驗室指出，GenCast在2019年以來的全球1320組變數測試中，97.2%的情況下其預測準確度超越ECMWF的模型ENS，這項研究結果4日發表於科學《自然》期刊。

DeepMind實驗室指出，GenCast的機器學習訓練數據為1979年至2018年間的溫度、風速和氣壓等紀錄資料。GenCast只需8分鐘便能預測未來15天的日常天氣和極端事件，相較當前著名的天氣預測模型需要數小時才能算出相似結果。該實驗室表示，GenCast除了運算速度快，還在預測極端溫度和強烈風速方面表現穩定且出色。

ECMWF主任拉比爾說：「科技逐年進步，人類承受氣候變遷帶來的極端社會壓力，非常歡迎任何能夠提升與加速預測天氣的新方法。」

另據《紐約時報》報導，隨著地球持續升溫，減少太陽輻射到地球的想法引起熱烈討論，這種方式又稱作太陽輻射修正、太陽能地球工程，或人為介入氣候變遷。各國政府、大學、企業與環保人士都投入資源和人力，研究地球工程系統並組建模型。

人為介入氣候變遷可能是讓地球冷卻的捷徑，卻可能帶來難以預料的後果，可能破壞天氣模式，損害農業和經濟。

NOAA科學家在科羅拉多州洛磯山區研發新型全球警報系統，研究員每隔幾周就釋放一個探測氣球升上約27公里的高空，監測是否有人試圖修正太陽輻射。NOAA化學實驗室主任費伊形容，「這是當今全球最重要的平流層相關科學研究之一」。

這些氣球構成觀察全球氣候工程的監測網路，阿拉斯加、夏威夷、紐西蘭、非洲的法屬留尼旺島，以及南極洲等地也有類似的高空探測氣球，但這些氣球的升空頻率較低。