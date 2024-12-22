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寫作教室／虛構故事加分？學測國寫情意題評分3標準 試著在作文放入「長鏡頭」

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 范凱婷／撰寫
示意圖／ingimage
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高中同學練習情意題寫作時，常在下筆前提出：「我可以寫一個情節很複雜的故事嗎？」「我可以寫一個虛構的故事嗎？」等疑問。雖然創作是自由的，也不能否認有些精彩的小說確實含有虛構的情節，但應試寫作在有限的時間內，要構思主題，還要開展複雜的虛構故事，真的不是很容易，最後通常都是同學的理想很豐滿，實際分數卻很骨感。

若你也有以上煩惱，建議同學還是以自己的真實故事為主，再做小幅度的修正或是部分的虛構增加情感表現。但，這又面臨另一個困境：小幅度的修正要修正哪些？或著哪些情節加上虛構的創作會更好？我們以下試著回應同學的這些問題。

關於虛構的故事是否有助於情意題得分？我們翻開大考中心關於情意題的測驗說明，試著用閱卷老師的角度想想評分的標準是什麼。測驗說明中提到：

（考題）測驗考生是否具備情意、想像等感性的表達能力，評量內容包括：(1)能否具體寫出個人實際的生活經驗。(2)能否真誠表達內心的情感。(3)能否發揮想像力。

可見閱卷老師評分的依據在於「實際生活經驗」、「真誠表達」和「想像力」等重點上，因此虛構的故事雖然有一定的想像力，卻有可能不符合實際生活經驗，更可能無法真誠表達。

若回到書寫自己的生命經驗來談，要能寫出閱卷老師認可的真實情感，又該如何表現？我們試著借用影視作品常用的鏡頭概念「慢鏡頭」放入寫作設計。以愛情劇的慢鏡頭為例，導演可能會在男女主角互相產生好感的事件中加入慢鏡頭，例如：在辦公室中男主角不小心撞到女主角，以至文件散落一地後兩人一同撿起文件的情節，接著慢鏡頭開始，模擬女主角視角看向男主角幫忙的雙手再慢慢的到男主角的五官，同時四周環境燈光會轉變甚至背景會響起戲劇主題曲，這些都拉長了鏡頭的時間，適時旁白會加上女主角內心的獨白來加強情緒表現。慢鏡頭的表現其實就是為了讓觀眾也能感受到其中的情緒，因此，我們也可以在文章中試著放入慢鏡頭。

作文 學測 寫作教室

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