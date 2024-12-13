科學人／愛不愛喝酒看手就知道？研究：手指比例與飲酒量呈負相關

你的酒量好嗎？是否曾在清醒狀況下觀察過自己的手指長短呢？根據一項研究，無名指和食指的比例，可能和你愛不愛喝酒有關。

英國斯旺西大學與波蘭羅茲醫學大學共同招募了一批受試者，探討這種關聯。這項研究成果已發表於《美國人類生物學期刊》（American Journal of Human Biology）。研究發現，無名指（第四指）比食指（第二指）較長的受試者，飲酒量也往往較高，而這也表示當他們還是胎兒時的睪固酮濃度會比雌激素高時。

斯旺西大學應用運動科技、運動與醫學（A-STEM）研究團隊的曼寧教授（John Manning）表示：「飲酒是人類重要的社會與經濟問題。因此了解個體間的飲酒習慣為何差異如此之大非常重要。」

手指比例（2D：4D，食指與無名指的相對長度）是研究胎兒受性激素影響的重要指標。研究人員以258名學生（其中有169名女性）為樣本，通過測量手指長度和分析飲酒量，結果發現手指比例與飲酒量呈現負相關。簡而言之，右手的無名指比例越高（即2D：4D值越低），飲酒量就越高。

有趣的是，這種關聯在男性中更為明顯，且右手相較於左手與飲酒行為的關係更強。研究同時發現，男性的體型大小（例如身高和體重）與飲酒量有正相關，但這種關聯並未獨立於手指比例。也就是說，手指比例可能比體型是為更重要的影響因素，而這和胎兒的性激素濃度有關。

為什麼胎兒期的激素濃度會影響成年後的飲酒習慣呢？曼寧教授指出，性激素對大腦結構和行為模式的影響是關鍵。胎兒期睪固酮濃度較高的人，可能更傾向於冒險或尋求刺激，而這些特徵與高飲酒量相關。此外，酗酒患者的無名指比例通常高於一般人，這進一步支持了胎兒期的性激素與飲酒行為之間的關聯。

這項研究還指出性別在飲酒行為上的顯著差異。男性不僅飲酒量較高，因酒精引起的疾病而死亡的風險也明顯高於女性。

曼寧教授對此表示：「這種性別差異讓我們更加確信，性激素在塑造飲酒行為方面發揮了重要作用，」他補充說明，理解這些行為模式對於減少酒精相關的社會和健康問題具有重要意義。

這為我們提供一個新視角，理解從完全禁酒到偶爾小酌，再到酒精依賴之間的行為模式。曼寧教授希望，這項研究能幫助我們探索飲酒行為的生物學基礎，並有助於制定更有效的干預措施。

不過，雖然研究結果顯示手指比例與飲酒量之間的關聯，但這並不表示無名指較長的人一定是酒鬼。畢竟飲酒行為受到多種因素影響，包括基因、環境和個人選擇。手指比例只是提供了研究切入點，幫助我們更深入地了解行為的複雜性。

下次當你一起喝酒時，或許可以偷偷觀察朋友的無名指，再來決定自己這次要喝多喝少。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文出自2024.12.06《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）