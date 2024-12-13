鄉下囡仔變身學霸》台灣半導體業推手史欽泰：童年這些事 影響我一生

史欽泰是台灣半導體業的推手，曾協助台積電、聯電等公司的設立。很少人知道，他其實出身南部鄉下，是在甘蔗田中長大的，因為很會讀書，才有機會「來台大、去美國」，而史欽泰的童年雖然窮困，卻帶給他一生的養分。

「大家一定很難想像，我是在甘蔗田長大的小孩，小時候，我們家旁邊全部都是甘蔗田，每天早上去學校，得花超過半個小時…」

2024遠見高峰會日前落幕，清華大學榮譽講座教授史欽泰獲得「君子科學家」殊榮，上台領獎致詞時，他談最多的，並非國際大勢或產業前景，而是童年往事，不難看出，成長經歷對他的影響。

史欽泰被譽為台灣半導體產業的奠基者，台大電機畢業的他，赴美取得普林斯頓大學電機博士後，回台加入工研院，負責台灣第一波半導體技術計畫，曾協助聯電、台積電、世界先進等公司設立，共同開創了半導體盛世。

半導體推手，曾協助台積電、聯電等公司的設立

當年在工研院任職的工程師，後來多半轉到業界打拚，例如聯電創辦人曹興誠、台積電前副董事長曾繁城等，都與他同期，史欽泰卻始終如一，持續留在工研院協助產業，從工程師一路做到工研院院長，然後回到學界培養人才，曾於清大擔任科技管理學院院長等要職。

台灣大學前校長孫震表示，史欽泰是他認識的人當中，最淡泊的一位，可說是謙謙君子。史欽泰則說，自己此生做過的工作不多，從工研院到清大，有幸能參與台灣被世界看到的過程

史欽泰分享，自己出生於1946年，隔年半導體就被發明了，他與半導體幾乎是「一起成長」，有神奇的緣分

兒時窮困，第一個書包是母親親手縫製

回想起童年，史欽泰說，他的父親在糖廠工作，被派駐到農場幫忙種甘蔗，所以他從小就在甘蔗田長大，後來要上小學時，因為離學校太遠了，他便回到父親的家鄉、高雄茄萣，跟阿嬤一起住。

茄萣是很窮的漁村，多數人都住茅草屋，他還記得，當時都是從井中打水，但井水是鹹的，並不能喝，如果是要喝的、要煮東西的水，就得走上半個小時去挑回來。

儘管當年物質條件並不好，可如今回想起來，別有滋味，比方說，那時沒有電、晚上總很暗，但大家會在戶外乘涼、聊天、看星星；又例如，當時物資不多，常連鞋子都沒有，史欽泰上小學的第一個書包，是史媽媽親手縫的，無比珍貴。

小學轉學過三次，讓他養成強大的適應力

在茄萣讀了兩年書，史媽媽覺得小孩長期不在身邊不妥，等史欽泰小三時，又將他接回去、轉學了，他回想，當時每天搭載甘蔗的台車去上學，很有趣；小五時，因為史爸爸調職，他再度轉學，等於國小六年就讀了三所學校。

在新學校，史欽泰遇到了一位很用心的郭老師，曾帶出校內第一個考上台南一中的學生，「他的方法，就是不斷複習，那時我常考滿分，郭老師就會放我出去，不必待在班上。」

如今回頭看，史欽泰認為，轉學三次的經歷，讓他培養出很強的適應力，到哪兒都能很快調適；而常有時間在外面自由晃蕩，讓他有機會找到自己不一樣的興趣，對他影響很深。

成長過程非常自由，連捨棄醫科也OK

後來，史欽泰的小學同學們，有12個人都考上了台南一中，刷新紀錄，他也是其一，就此離家進城讀書去。初中時，先寄宿在親戚家，高中後就自己跟朋友租屋在外，非常自由。

「我對功課沒那麼專注，但成績還不錯，當年有保送制度，在選擇大學要讀什麼時，鄉下當然都會希望當醫生，收入比較好，但我的個性，大概不適合每天看病人，就選了電機系。」

史欽泰笑稱，自己當時並不知道電機系在學什麼，但能自己選擇未來的路、期待一個新奇的未來，感覺很好。

台大學風自由，開始接觸電腦與半導體

到台大後，自由開放的學風對史欽泰影響很深，他分享，除了原本的課程外，他還修了許多客座教授如方復、闕若潮的課，當時客座教授都是國外回台的，帶來許多新知，讓他接觸到了電腦、半導體、工業工程、專業管理等領域。

此外，原本抽不到宿舍的他，先租屋在外，過了一、兩年，才抽到宿舍後，住宿生活讓他認識了許多朋友，也碰到了後來的貴人，這也對他影響甚深。

除了學業外，史欽泰還參加很多課外活動，直到大三才開始思考未來，「那時幾乎九成的人都想出國讀書，不過，我得要有獎學金才行，後來我去普林斯頓，就是因為那是唯一給我入學通知、又給我獎學金的學校。」

1969年赴美留學，拿到電機博士後毅然歸國

史欽泰是在1969年赴美留學的，在他出國前，阿姆斯壯登陸月球，已讓他大為震撼，後來他第一次搭飛機，第一次在美國看到高速公路、超市等等，感到無比新奇。

普林斯頓的學風、老師與同儕們，更是讓他大開眼界，「光是學校附近的研究機構，就有IBM、Bell Lab、GE、RCA、普林斯頓高等研究院…」史欽泰說。

拿到普林斯頓大學的電機博士後，他面臨了生涯的抉擇，那時台灣剛退出聯合國、中美關係生變，史欽泰自問：「什麼是有意義的工作？」便決定回台，參與了台灣半導體產業的發展，他至今仍記得，到工研院任職時，身分證上的職業欄寫著「社會服務」。

史欽泰分享，這些成長歷程與學習經驗，形塑了他，為他帶來了動力與初心；而他也強調，展望未來，台灣面對AI、地緣政治、保護主義等挑戰，也唯有人才與教育是解方。

延伸閱讀：

15歲因一本書翻轉人生，42歲靠領股息提早退休》孫太：照顧好我自己，就是給孩子最好的榜樣

親情是老後的愛情》交往14年、結婚11年，初戀就all in，作家葉揚與先生彼得：婚姻需要轉念、幽默與友誼

段考不及格很正常？前三志願的學生補愈多？前建中數學名師陳建州：理解高中生態，評估補習與否的3指標

文章授權轉載自《未來Family》