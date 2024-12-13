作家李夏苹：我希望孩子相信自己是被愛的 勇敢做自己

最近，老後獨居、孤獨死的議題再度引發關注，不少人突然意識到，即便年輕時成家立業、看似走在人生正軌了，未來，也不見得就能在家人的陪伴中離世。

引起話題的源頭，是一本書，名為《如果孤獨死將是大多數人的未來》，「聽起來有點驚人吧？但據內政部統計，台灣的獨居單人戶有三百多萬，全台灣也就九百多萬戶，占了三分之一。」作者李夏苹說，單從這數字看來，就知道孤獨死並不那麼遙遠。

寫出這本現象級作品的她，被稱為「披著公務員外皮的詩人」，原本在區公所辦文化活動，平日裡也寫詩，得罪長官後，被調到社會課負責老人福利業務，因而開始接觸到獨居長者的遺體處理與遺產點交，花了三年時間研究孤獨死議題，寫出此書。

私底下，李夏苹也是三個男孩的媽媽，在現實擠壓與日常瑣碎中，仍持續創作，只因文字是她一直以來的夢。

從小愛閱讀，11歲開始寫小說給全班傳閱

李夏苹從小就愛閱讀，害羞內向的她，躲進書中世界時最自在，《紅樓夢》、《鹿鼎記》、一整套的拇指文庫翻譯小說…就是李夏苹最好的朋友，讀多了，也想寫，她從11歲開始，就寫小說給全班傳閱。

雖然李媽媽自己也是中文系的，婚前還當過出版社編輯跟國文老師，很愛買書回家，但並不樂見女兒沉浸於文學世界中，「她可能發現我看書、寫小說，是為了逃避課業吧，不過她工作忙，我又有主見，她也管不了。」李夏苹說。

國中成績不好的她，吊車尾考上高中後，繼續樂在閱讀跟寫作，也常投稿，總拿作文比賽第一名，因為高中導師是成大中文的，她便有種嚮往，不顧家人反對，拚上了成大中文，開始自由自在的大學生活。

拚上成大中文，嚮往自由，大學瘋狂玩耍

「大學四年，我很少去上課，都在寫詩、排戲、談戀愛，玩到一直被當掉。」李夏苹回想，大二時，文字學老師是眾所皆知的嚴格「大刀」，在期末考前夕，她聽聞合歡山下雪，就與男友騎摩托車衝上山、賞雪去，結果文字學期末考竟拿了13分，只得重修。

諸如此類的例子，太多了，李夏苹笑稱，那時的她全然地享受自由，系上同學有人去修教育學程、有人準備研究所等等，她還真的都不在意。

畢業後，戀愛腦的她立刻結婚，婚後先生去當兵，她則開始找工作，「那時我就是死小孩，沒社會經驗，連自我介紹都不太行，面試一直碰壁，後來好不容易找到第一份工作，在殯葬業做企劃部專員。」

畢業即失業，做過殯葬業、還賣過虛擬寶物

李夏苹回想，當時她的工作以文書為主，例如寫標案、做回憶光碟，也要跟著跑殯葬現場，有次，她去到18歲大學生的告別式，因為現場氣氛太哀傷了，她也跟著哭得很慘。第一份工作撐不到三個月，就結束了。

後來，她曾到賣遊戲寶物的公司做客服，也曾到房地產廣告商寫文案，還當過翻譯機的內容編輯，「每份工作都做不久，很窮，自我價值也很低落，我先生看不下去，叫我去考公務員，我雖然不甘願，但也接受了。」

李夏苹研究了普考的項目，覺得文化行政似乎最有趣，便埋頭準備，結果四個月後就上榜了，她自己分析，一方面是自己文筆流暢、寫申論題頗吃香，另一方面則是當時文化行政並未每年開缺，報考者不像現在那麼多。

走投無路報考公務員，卻又進入官僚苦海

考取公務員，形同從求職的苦海上岸，「不過，高興沒多久後，又開始懷疑人生了。」

她任職之處，是區公所的人文課，負責舉辦文化活動，主流討喜的方法是辦華麗的、放煙火式的活動，力求讓民眾有感，但李夏苹總覺得，這種操作太短線了，似乎什麼都沒留下來，她不喜歡，卻也無能為力，只能苦苦撐著。

此外，公務體系難免官僚，看到不合理的現象時，她會試圖溝通，但當然沒得到好答案，有幾次她忍不住了，便在臉書發文，結果被大量分享、還被媒體轉載，最後，被調去社會課。

「我每天碰到的，有低聲詢問社會救助的老人、有被帶來申請『預防走失鍊』的老人、有生活無法自理的獨居老人…還有，獨居老人遺體處理及遺產點交。」李夏苹在區公所的老人福利櫃檯，看遍人生百態。

職業婦女三寶媽的生活，如失速列車般混亂

於此同時，她還生了三個兒子。李夏苹坦言，她對「母親」這個角色，沒有什麼想像或期待，純粹就是戀愛腦，覺得喜歡一個人，就要跟他一起生小孩，又因她跟先生都有三個手足，喜歡熱鬧，所以原本打算生四個。

結果，老大跟老二都是男孩，懷老三後，大家原本以為會是女孩，照超音波、看出性別時，發現又是男孩，老大馬上很驚慌的說：「馬麻，怎麼辦，要生錯了！」李夏苹笑稱，她其實還想繼續挑戰，看看老四會不會是女孩，但家中男丁們都阻止，只得打消此念頭。

雖然是自願成為三寶媽的，但孩子還小時，她的生活仍是一團亂，尤其那時先生在大陸工作，她得兼顧育兒與工作，「每天都充滿挑戰，彷彿坐上失速列車，不知道自己會撞上什麼，有時候還會想：同學們都在編書、寫書，我為什麼還在奶粉尿布、當奇怪的公務員呢？很自卑。」

寫作成了情緒的出口，陸續出版三本書

在現實的夾縫中，創作反而變成李夏苹的出口，把心情用文字包裹起來，PO上網，成了她的私人儀式，此時，她不是公務員，也不是三寶媽，而是自己。

2017年，在大學同學們的鼓勵之下，她終於自費出版了詩集《鹿就是這樣變成馬的》，「鹿」象徵著理想，「馬」則代表著現實，她形容，這是本很任性的、定義之外的詩集。

今年她則受到出版社青睞，先有了《如果孤獨死將是大多數人的未來》這本社會議題書，又與獨立書店合作，出版地方小書《想想下 龜山》。

創作集結成書，加上隨之而來的演講、訪談等等，彷彿文學夢開花結果，「但我還是如常過日子，一樣在現實與理想、在家庭與自我中，努力找平衡。」李夏苹說，她以前還常嚷嚷不想工作，但在明白經濟之於人生的無可迴避後，就繼續了。

盼孩子也擁有自由的靈魂，勇敢做自己

文藝女青年這種病，李夏苹生了三個男孩還沒好，怎麼會呢？

她笑稱，自己不是很典型、很追求完美的媽媽，反而比較喜歡卸下父母角色，跟孩子一起玩，比方說，以前常全家都會一起打電動、玩麥塊，看到孩子在虛擬世界中熟門熟路，比大人還有創造力，總很驚嘆。

除了全然的表達對孩子的欣賞，她也不避諱談論自己的脆弱與失敗，希望孩子以後碰到逆境時，會想起，媽媽也有過挫折，一切都沒那麼可怕；她還希望，平常的陪伴與同理，能讓孩子在害怕時、迷路時，會想起爸媽。

李夏苹強調，直到現在，孩子已經15歲、13歲、11歲大了，她還是超級的、不由自主的愛他們，「我希望他們在未來的人生中，不要因為缺乏愛，而做一些委屈自己的事情，我希望他們相信自己是被愛的，勇敢的做自己。」

做自己，儘管世事艱難，仍有自由的靈魂，如同她的詩句：「我什麼都不想擔心／只要想著我想要的／我所愛的／最好最好的／好時光。」

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文章授權轉載自《未來Family》