新聞中的公民與社會／中華隊12強奪冠全民歡騰 國族身份認同怎入題？

一、時事掃描

12強賽／從蚌邪回歸棒協 找回台灣棒球生命力 2024年11月24日是台灣棒球史上最值得紀念的一天，在東京巨蛋進行的第3屆世界12強棒球賽冠軍賽，中華隊以4比0完封強敵日本隊，拿下三大一級國際賽事的首座冠軍盃。而吞下首敗的日本隊，終止了他們主要大賽的27連勝，而且這場比賽是他們2003年全職業球員組軍後，首度不敵中華隊。【2024/11/27聯合新聞網】

二、命題趨勢

「建立台灣主體性國家認同」是賴清德總統執政之目標。在2024世界12強棒球賽，國人在球場響徹雲霄的Team Taiwan應援聲、中華隊贏得冠軍，更是將對台灣的國家認同推到新高點。本新聞命題之關鍵詞：國球的棒球、Taiwan與Chinese Taipei、殖民下的國族認同、台式應援文化、國家認同之變遷等。

三、牛刀小試

棒球在日治時期引進台灣，當時的台灣人藉由棒球比賽與殖民者一較高下，隱諱地展現反抗性。國民政府遷台後，棒球成為鞏固政權、爭取國際承認之政策工具，隨著中國打壓我國之國際地位，棒球更是一躍成為我國能被國際社會看見的軟實力。我國職棒啦啦隊融合日韓風格後，打造出台式應援，尤其是2024世界12強棒球賽在台北球場、東京球場，我國以「中華台北」(簡稱中華隊)名稱參賽，國人熱唱中華隊的台灣尚勇應援歌曲，大喊「Let's Go！Team Taiwan！」，不僅將現場情緒推到最高點，中華隊也贏得冠軍；隨著中華隊球員的返台，大批國人接機、球員大遊行，沸騰國人的國家認同，甚至傳出政府考慮改版500元紙鈔，換上中華隊12名球員照片。

棒球一直被稱為我國國球，雖然其間歷經打假球風暴而一度低迷，在球員與球隊重振後，已逐步贏回球迷信任，2024年在台北大巨蛋的每場比賽，都有2萬名球迷購票進場。面對中國打壓，即使只能以「中華台北」名稱參賽2024世界12強棒球賽，部分媒體也沿用「中華台北」或「中華隊」來稱呼我國球隊，但仍有多家媒體直接以「台灣隊」進行正名，球迷更是高喊Team Taiwan，直接呼應某前任總統所言：「棒球裡的草根力量，成為台灣意識的新的象徵，與本土化、民主化結合在一起。」如果要給上文一個標題，你覺得何者最適宜？

(A)體育歸體育，政治歸政治，互不相干

(B)「中華台北」就是當前最夯國家概念

(C)偶像式職棒啦啦隊台式應援之大圈粉

(D)承載殖民歷史與國族認同的台灣棒球

答案：D

解析：國人如何稱呼國家代表隊伍，意味著國人認為自己是「中國人、台灣人、兩者皆是」的國族身份認同。

四、歷屆試題

某國一個少數族群音樂團體，經過激烈競爭，獲得該國政府頒發音樂界最高獎項，發表以下感言：「感謝這個獎項支持多元族群文化；在這片多元、自由和民主的創作沃土，不但讓許多的『我』，可以是不同的『我』，也讓許多的『我』，願意在這個國家成為『我們』」。從國家政策及其影響的角度，該團體的感言與下列哪項論述最吻合？(2024分科)

(A)鼓勵多元文化自由競爭的國家政策，有利於文化創新發展

(B)肯認不同族群文化的國家政策，最能滋養多元創作的沃土

(C)文化的多元認同與國家政策關係密切，後者能夠促成前者

(D)多元文化與自由民主息息相關，兩者皆仰賴國家政策支持

答案：C